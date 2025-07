Kötzting erwartet »Schwergewicht« – Kosova vor schwerem Gang

In der Landesliga Mitte kämpft am Mittwochabend ein Trio erstmals um Punkte. Der zweite Teil des zweiten Spieltags hält zwei Oberpfalz-Duelle parat. Vor einen hohen Auswärtshürde steht der FC Kosova Regensburg, der beim Auftakt-Tabellenführer ASV Burglengenfeld Farbe bekennen muss. Schwer gefordert sein wird auch der 1. FC Bad Kötzting. Die Badstädter legen mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen Vizemeister SC Luhe-Wildenau los.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Für mich ist beachtlich, wie sich der FC Kosova nach dem großen Umbruch neu aufgestellt hat. Sie haben wieder eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft. Hut ab. Gleichzeitig ist für uns eine leichte unbekannte Note dabei. Dementsprechend erwartet uns ein schwieriges Heimspiel. Wir wollen natürlich bestenfalls nachlegen, müssen aber höllisch wach sein, die Gästemannschaft nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.“



Personalien: Neben den weiter verletzten Richard-Ray Cin, Jurij Gros und Marco Epifani müssen Nico Käufer und Quirin Stadler aus beruflichen Gründen passen. Fernando Roesler, der den Auftakt krankheitsbedingt verpasste, kehrt in den Kader zurück.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Was Burglengenfeld in der Lage ist zu spielen, haben wir am vergangenen Spieltag gesehen. Nicht umsonst gehört Burglengenfeld zu den Top-Favoriten der Landesliga Mitte. Für uns gilt es, von der ersten bis zur letzten Minute hundertprozentig fokussiert zu sein und die taktischen Anweisungen des Trainers umzusetzen. Sollte uns dies gelingen, können wir nicht nur bestehen, sondern auch etwas Zählbares mit an den Weinweg nehmen. Die Vorfreude auf den Ligastart ist riesig.“



Personalien: Albi Begaj ist erst ab etwa Mitte August wieder einsatzbereit, zudem ist Emir Terakaj beruflich verhindert. Ansonsten sind alle Mann an Bord.









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir erwarten mit Luhe-Wildenau ein Schwergewicht am Roten Steg. Wir wollen hier aber bestehen und – aller Verletzungsprobleme zum Trotz – mit einer disziplinierten Leistung einen Erfolg feiern. Wichtig wird es sein, die starke Offensive um Argauer und Bezdicka im Auge zu behalten.“



Personalien: Frodo Gilch, Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Kilian Ettl gehören dem Verletzten-Lazarett an.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Wir freuen uns, nun auch in den Ligabetrieb einsteigen zu dürfen und direkt im Stadion am Roten Steg zu starten. Nachdem es bei Bad Kötzting personell einige Änderungen gegeben hat, erwarten wir eine kompakte und vor allem im Defensivbereich routinierte Mannschaft, die mit Spielern wie Hosek, Brandl, Schwander über viel Erfahrung und Qualität verfügt. Unser Ziel ist es, in Bad Kötzting eine geschlossene Gemeinschaftsleistung auf den Platz zu bringen und uns für die in der Vorbereitung geleisteten Trainingsstunden mit Punkten zu belohnen.“



Personalien: Top-Talent Josef Fenzl ist wegen eines Kreuzbandrisses monatelang raus. Urlaubsbedingt fehlen die Neuzugänge Odijoni Anushervoni und Xavier Siemski. Torwart Max Baierl gehört derweil nicht mehr dem Kader an.





Außerdem spielen: