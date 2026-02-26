Kötzting erwartet Kosova – Etzenricht angezählt – Zwei Absagen

Bastian Schreml (rechts) und der SV Etzenricht reisen als Außenseiter zum ASV Burglengenfeld (hier mit Martin Glöckner). – Foto: Rudi Walberer

Die Landesliga Mitte erwacht aus der Winterpause! Allerdings mit einem verkürzten Programm. Die Plätze in Ettmannsdorf und Roding sind noch nicht bespielbar, weshalb beide Vereine ihr Samstags-Heimspiel absagen mussten. Stark auf der Kippe steht außerdem das Niederbayern-Duell Vornbach gegen Seebach. Anderswo kann auf alle Fälle gespielt werden. Zum Beispiel in Bad Kötzting, wo der FCK noch auslotet, ob es im Stadion am Roten Steg geht oder man auf Kunstrasen ausweichen muss. Zu Gast ist das unter Zugzwang stehende Tabellen-Schlusslicht FC Kosova Regensburg. Als krasser Außenseiter reist der personell gebeutelte SV Etzenricht zum Rangvierten ASV Burglengenfeld. Sicher im Einsatz sein werden auch der TSV Bad Abbach und der FC Tegernheim. Die beiden Aufsteiger schlagen auf niederbayerischem Boden auf – Abbach gastiert in Dingolfing, während Tegernheim erst am frühen Sonntagabend auf dem neuen Kunstrasenplatz in Straubing gegen Bogen antritt.

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Grundsätzlich hatten wir eine gute Vorbereitung. Leider haben sich aber nun hintenraus wieder ein paar Spieler verletzt und die Optionen sind dadurch weniger geworden. Dennoch steht uns ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung und wir wollen gegen Bad Abbach mit einem Dreier ins Fußballjahr 2026 starten. Allerdings wird das ein hartes Stück Arbeit, denn wir treffen auf eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, die nicht umsonst als Aufsteiger schon bemerkenswerte 30 Punkte geholt hat.“



Personalien: Neben den Dauerpatienten müssen Frode Füllner, Tim Justvan und Lucas Stachowski ersetzt werden. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Christoph Laimer, der sich bei der Trainingseinheit am Dienstag gezerrt hat. Routinier Ben Kouame konnte krankheitsbedingt nicht trainieren und hinter seinem Mitwirken steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem angeschlagenen Lukas Wimmer. Zumindest Max Wilhelm dürfte wieder eine Option sein und auch der zuletzt beruflich verhindert Marlon Nicklas ist wieder dabei.







Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Nach einer intensiven Vorbereitung fühlen wir uns bestens gerüstet für das Auswärtsspiel in Dingolfing. Der Schwerpunkt der gesamten fünfwöchigen Vorbereitung lag klar auf Fitness und Athletik. Dank unseres Kunstrasenplatzes konnten wir darüber hinaus auch intensiv an Technik und Taktik arbeiten. Was uns diese intensive Phase tatsächlich gebracht hat, wird sich nun am kommenden Wochenende beim schweren Auswärtsspiel zeigen. Mit Dingolfing erwartet uns gleich ein Tabellennachbar, der mit allen Wassern gewaschen ist und sich in der Winterpause nochmals gezielt verstärkt hat. Wir kennen die Stärken und Schwächen unseres Gegners genau. Über einen Auswärtspunkt in Dingolfing wären wir sehr zufrieden.“



Personalien: Verzichten muss Trainer Simon Sigl aus unterschiedlichsten Gründen auf Max Legler, Felix Fuss, Tim Pillmeier, Florian Gierstorfer, David Schraml, Sebastian Pfann, André Dod und Nico Nefe. Hinter dem Einsatz von Michael Drechsler steht noch ein Fragezeichen – er kehrt erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurück.











Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Gott sei Dank geht es endlich wieder um Punkte. Im ersten Spiel wird eine unangenehme Aufgabe auf uns zukommen. Der Tabellenletzte wird – auch mit dem neuen Trainer – nochmal alles versuchen, da unten rauszukommen. Zudem weiß direkt nach der Winterpause noch keiner, wo er wirklich steht. Nichtsdestotrotz sind wir gut vorbereitet und wollen zu Hause gut ins neue Jahr starten – am besten natürlich mit einem Sieg.“



Personalien: Auf der Ausfallliste der Badstädter stehen lediglich die drei Dauerausfälle Andreas Kussinger, Jonathan Auburger und Jan Hosek. Letzterer wird aufgrund einer Lungenembolie langfristig fehlen. Alle anderen Spieler sollten einsatzbereit sein.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Witterungsbedingt konnten wir uns nicht so vorbereiten, wie wir es gerne getan hätten. Dies gilt jedoch in dieser Saison für die meisten Landesliga-Teams und soll nicht als Ausrede dienen. Die Vorfreude auf das erste Punktspiel ist bei den Jungs riesengroß, was uns zuversichtlich stimmt, dass wir etwas Zählbares aus Bad Kötzting mitnehmen können.“



Personalien: Silvester Shkalla fehlt auf unbestimmte Zeit. Arthur Mendes da Silva und Lirim Gashi sind verletzt. Ardit und Butrint Hashani weilen im Urlaub. Zudem fallen Andi Xhixha und Erald Kolgega aus persönlichen Gründen aus.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Nach einer wilden Vorbereitung, bei der wir viel improvisieren mussten, freuen wir uns darauf, dass es nun endlich losgeht und wir jetzt wieder im gewohnten Rhythmus trainieren und spielen können. Mit Eggenfelden erwartet uns direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Vor allem in der Offensive sind sie mit Schie und Stoller sehr gut besetzt. Für uns geht es darum, geschlossen und diszipliniert aufzutreten und die individuellen Fehler abzustellen, die uns durch die Vorbereitung begleitet haben. Zudem wollen wir die positiven Eindrücke aus dem Trainingslager mit ins erste Spiel nehmen. Wenn uns das gelingt, bin ich guter Dinge, dass wir die Punkte in Oberwildenau behalten können. Das ist auch ganz klar unser Ziel fürs Wochenende.“



Personalien: Noch kehrt niemand von den Langzeitverletzten zurück. Zudem fallen mit Julian Kiener und Xavier Siemski zwei weitere Offensivkräfte verletzungsbedingt aus.







Der SC Luhe-Wildenau bereitete sich am Gardasee auf den Restart vor. – Foto: Oli Bartosch





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, die neben den winterlichen Bedingungen von zahlreichen Wehwehchen und Krankheiten geprägt war. Zum Abschlusstraining können wir das erste Mal auf Naturrasen gehen. In Luhe-Wildenau haben wir gleich ein sehr schweres Spiel zu bestreiten. Wir haben den Gegner gut analysiert und werden gewappnet sein. Wichtig wird sein, dass wir uns in Sachen Cleverness und Abgebrühtheit weiter verbessern. Wir fahren nicht nach Luhe-Wildenau, um dort leer auszugehen, sondern streben dort einen Punktgewinn an.“



Personalien: Neben Leroy Horländer, der sich das Kreuzband gerissen hat, fehlt auch Ankido Abraham. Ob Luca Hübner mit von der Partie ist, entscheidet sich erst kurzfristig.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir haben eine positive Vorbereitung absolviert, konnten gute Erkenntnisse sammeln und uns von Woche zu Woche steigern. Von daher bin ich sehr zufrieden, zumal die Jungs super mitgezogen haben. Aus dem Hinspiel wissen wir, dass man Etzenricht zu keiner Sekunde abschreiben sollte und darf. Anderenfalls bringt man sich – wie wir im Hinspiel – um den verdienten Lohn. Wir wollen das abrufen, was wir in den Vorbereitungsspielen gezeigt haben. Dann bin ich grundsätzlich guter Dinge, wenngleich uns ein schwieriges Spiel erwartet gegen eine Mannschaft, die sich voll wehren wird. Ich freue mich auf den Start und hoffe, dass die Jungs voll fokussiert sind, um drei Punkte in Burglengenfeld zu behalten.“



Personalien: Das Trainerteam kann aus dem Vollen schöpfen, alle Mann sind an Bord.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir haben einen extrem guten Gegner vor der Brust. Bei uns war die Vorbereitung leider in vielerlei Hinsicht nicht optimal. Klar geht es jetzt bei Null los. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass schon sehr viel zusammenkommen muss, um etwas Zählbares aus Burglengenfeld mitzunehmen. So lange wir diese Chance haben, werden wir es leidenschaftlich versuchen.“



Personalien: Negatives Highlight der Testphase war die folgenschwere Verletzung von Spielertrainer Andreas Wendl und die Bestätigung des wohl auch nachhaltigen Ausfalls von Verteidiger Jannik Herrmann. Die Lücken sind extrem schwierig auszugleichen, zumal auch Sebastian Ermer und Damian Musiol noch nicht fit sind. Krank hatten sich Lukas Neumeier, Mirko Griesbeck und Martin Pasieka gemeldet. Ihr Mitwirken ist fraglich.







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Wir nehmen bereits zwei Nachholspiele mit ins Frühjahr und deshalb wäre ein weiterer Ausfall fatal. Daher haben wir uns für die Option mit dem Kunstrasenplatz in Straubing entschieden. Ich sehe bezüglich der Spielstätte keinen Vorteil für uns. Tegernheim wird sicherlich in den letzten Wochen auch das eine oder andere Mal auf Kunstrasen gewesen sein. Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Für uns wäre es enorm wichtig, gut reinzukommen. Ein Sieg wäre natürlich top, ein Punkt aber auch in Ordnung.“



Personalien: Neben den Langzeitausfällen muss lediglich Makamba Sidibe ersetzt werden.





Thomas Schneider (FC Tegernheim): „Wie bei den meisten anderen Vereinen auch, verlief auch bei uns die Vorbereitung sehr kompliziert. Wir konnten kein Training bei uns daheim abhalten, mussten daher viel umplanen und improvisieren. Doch die Jungs haben das mitgetragen und extrem gut mitgezogen. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht, und gehen optimistisch ins erste Spiel in Bogen. Gleichzeitig wissen wir um die Stärken von Bogen. Im Endeffekt ist es ein direkter Konkurrent und wir wollen unbedingt punkten, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten.“



Personalien: Dauerpatient Benedikt Albrecht hat sich im Training zurückgemeldet, ein Einsatz käme jedoch noch zu früh. Ansonsten beklagte der FCT unter der Woche mehrere kranke und angeschlagene Spieler, die aber bis Sonntag alle wieder fit sein sollten.





Außerdem spielen:

