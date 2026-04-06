 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Kötzing und Lam haben drei Eier im Nest, Dingolfing hat »ein Manko«

Nachholspiele in der Landesliga Mitte - Ostermontag: Lam gegen Teisbach deutlich +++ Bad Közting gewinnt in Tegernheim +++ Etzenricht vs. Dingolfing ohne Sieger +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Frohe Ostern, Osserbuam!
Frohe Ostern, Osserbuam! – Foto: Charly Becherer

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Ostermontag in der Landesliga Mitte, der zweite Teil des sporadischen Doppelspieltages rund um die Auferstehung unseres Herren. Dingolfing muss offenbar den anstrengenden Wochen Tribut zollen, während Bad Kötzting und Lam ein frohes Osterfest feiern dürfen. Die Nachholspiele am Ostermontag in der Übersicht...

Heute, 17:00 Uhr
SpVgg Lam
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FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
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Abpfiff
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Lorenz Kowalski (Trainer, Lam): "Nach einem schwierigen erstem Durchgang, in dem Teisbach auch hätte in Führung gehen können, konnten wir durch eine Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff trotzdem einen verdienter Dreier einfahren. Wichtig war, dass wir gleich nach der Pause das zweite Tor gemacht haben. So konnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen."

Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Die erste Halbzeit war es eine sehr engagierte Leistung unserer Jungs. Bis zum Halbzeitpfiff war es eine Partie auf Augenhöhe mit ausgeglichener Chancenverteilung. Unmittelbar nach der Pause lassen wir eine weitere Umschaltsituation ungenutzt. Dann bekommen wir nach einer unnötigen Standardsituation das 0:1 und im Anschluss zeigte uns Lam mit all seiner Klasse klar die Grenzen auf."

Heute, 14:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
FC Dingolfing
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Abpfiff

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Die Mannschaft hat trotz des Mammutprogramms der vergangenen Tage alles rausgehauen und trotz vieler Ausfälle ein ordentliches Spiel gemacht. Einziges Manko: Aus sieben, acht guten bis sehr guten Chancen muss man einfach mehr als ein Tor machen."

Heute, 15:00 Uhr
FC Tegernheim
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1. FC Bad Kötzting
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Christian Ranzinger (Trainer, Bad Kötzting): "Am Ende des Tagen haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht - und auch verdient gewonnen. Leider haben wir es versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Und so ist es gekommen, wie es im Fußball eben so ist: Wir haben den Anschlusstreffer und eine Gelb-Rote Karte bekommen - und dann musst du zittern! Summa summarum dennoch: Verdient!"