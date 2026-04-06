Kötzing und Lam haben drei Eier im Nest, Dingolfing hat »ein Manko«

Ostermontag in der Landesliga Mitte, der zweite Teil des sporadischen Doppelspieltages rund um die Auferstehung unseres Herren. Dingolfing muss offenbar den anstrengenden Wochen Tribut zollen, während Bad Kötzting und Lam ein frohes Osterfest feiern dürfen. Die Nachholspiele am Ostermontag in der Übersicht...
Lorenz Kowalski (Trainer, Lam): "Nach einem schwierigen erstem Durchgang, in dem Teisbach auch hätte in Führung gehen können, konnten wir durch eine Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff trotzdem einen verdienter Dreier einfahren. Wichtig war, dass wir gleich nach der Pause das zweite Tor gemacht haben. So konnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen."
Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Die erste Halbzeit war es eine sehr engagierte Leistung unserer Jungs. Bis zum Halbzeitpfiff war es eine Partie auf Augenhöhe mit ausgeglichener Chancenverteilung. Unmittelbar nach der Pause lassen wir eine weitere Umschaltsituation ungenutzt. Dann bekommen wir nach einer unnötigen Standardsituation das 0:1 und im Anschluss zeigte uns Lam mit all seiner Klasse klar die Grenzen auf."
Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Die Mannschaft hat trotz des Mammutprogramms der vergangenen Tage alles rausgehauen und trotz vieler Ausfälle ein ordentliches Spiel gemacht. Einziges Manko: Aus sieben, acht guten bis sehr guten Chancen muss man einfach mehr als ein Tor machen."
Christian Ranzinger (Trainer, Bad Kötzting): "Am Ende des Tagen haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht - und auch verdient gewonnen. Leider haben wir es versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Und so ist es gekommen, wie es im Fußball eben so ist: Wir haben den Anschlusstreffer und eine Gelb-Rote Karte bekommen - und dann musst du zittern! Summa summarum dennoch: Verdient!"