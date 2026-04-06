Kötzing und Lam haben drei Eier im Nest, Dingolfing hat »ein Manko«

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Die Mannschaft hat trotz des Mammutprogramms der vergangenen Tage alles rausgehauen und trotz vieler Ausfälle ein ordentliches Spiel gemacht. Einziges Manko: Aus sieben, acht guten bis sehr guten Chancen muss man einfach mehr als ein Tor machen."

Christian Ranzinger (Trainer, Bad Kötzting): "Am Ende des Tagen haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht - und auch verdient gewonnen. Leider haben wir es versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Und so ist es gekommen, wie es im Fußball eben so ist: Wir haben den Anschlusstreffer und eine Gelb-Rote Karte bekommen - und dann musst du zittern! Summa summarum dennoch: Verdient!"