Kötting überragt bei 5:1-Sieg mit BW Köln: Drei Tore, zwei Assists

Für gebürtigen Bröltaler war die Partie mehr als nur ein sportliches Ausrufezeichen. „Genugtuung trifft es sehr gut. Die Saison war für mich persönlich bisher nicht einfach – wenig Einsatzzeit und eine Verletzung in der Hinrunde haben es mir nicht leicht gemacht“, erklärt Kötting. „Umso schöner war es, endlich mal zeigen zu können, was ich kann.“

Dabei ist der Linkfuß erst im Sommer zum Bezirksligisten gewechselt – vom Bröltaler SC, seinem Heimatverein. „Ich habe dort jahrelang sehr gerne mit Freunden gespielt. Aber nach dem Abstieg wollte ich weiterhin in der Bezirksliga aktiv sein“, sagt er. Die Wahl fiel auf Blau-Weiß Köln – nicht zuletzt über Kontakte an der Kölner Sporthochschule und durch seinen Bruder Lukas Dolling.

„Bisher gefällt es mir bei BW sehr gut – sportlich läuft es, das Team ist sehr cool. Nur die Kabinensituation am Fort ist weiterhin unglücklich – aber da kann nur die Stadt Köln etwas ändern...“, meint Kötting.

Titelrennen? „Wir funktionieren als Team“

Mit dem Kantersieg hat Blau-Weiß Köln die Tabellenführung behauptet – doch der Vorsprung auf Verfolger Hohkeppel II, Jan Wellem und Schönenbach ist hauchdünn. „Uns ist bewusst, wie eng es im Titelrennen zugeht“, sagt Kötting. „Aber unser großer Trumpf ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir funktionieren als Team auf und neben dem Platz. Dieser Zusammenhalt und der gemeinsame Wille könnten den entscheidenden Unterschied machen.“

Für die restlichen fünf Spiele hat sich Kötting ein klares Ziel gesetzt: „Ich möchte dem Team bestmöglich helfen – am liebsten natürlich mit mehr Einsatzzeit. Ein Spiel wie am Sonntag wird schwer zu toppen, aber ich bin motiviert, weiterhin Gas zu geben.“

Perspektive: Mit Blau-Weiß aufsteigen

Kötting, der an der Sporthochschule in Köln Sportmanagement studiert, denkt langfristig – aber ohne sich unter Druck zu setzen. „Erstmal möchte ich mich bei Blau-Weiß weiter etablieren und idealerweise den Aufstieg feiern. Was in der Zukunft kommt, wird man sehen. Ich lasse das ganz entspannt auf mich zukommen.“