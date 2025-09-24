Körprich-Bilsdorf springt von Fünf auf Eins

Das Nachholspiel in der Verbandsliga Süd-West zwischen der SG Körprich-Bilsdorf und dem SV Friedrichweiler wurde kurzfristig von Körprich nach Piesbach verlegt. Der Sieger hätte die Tabellenführung übernehmen können. Die Gastgeber setzten sich mit 2:0 (0:0) durch und grüßen nun von der Tabellenspitze.

Der Sieger des Nachholospiels der Verbandsliga Süd-West konnte am Mittwochabend die Tabellenführung übernehmen. Vielleicht was das mit ein Grund, warum die SG Körprich-Bilsdorf die Begegnung gegen den SV Friedrichweiler unbedingt austragen wollte. Da nach den massiven Regenfällen der letzten Tage eine Austragung auf dem Rasenplatz in Körprich nicht möglich war, wich der Aufsteiger kurzerhand auf den Kunstrasenplatz nach Piesbach aus. Dort fand dann die erste Hälfte noch im strömenden Regen statt, im zweiten Durchgang wurde es trockener. Nach 81 Minuten und verteiltem Spiel landete der Ball dann erstmals im Netz, Samed Karatas brachte sein Team in Führung. Zur Tabellenführung hätte das für die SG jedoch noch nicht gereicht, aber mit dem 2:0 in der Nachspielzeit durch Cayan Boz kletterte das Team von Spielertrainer Christian Brill dann auf Rang Eins.

Gäste-Trainer Janosch Scherer meinte nach dem Spiel: "Wir hatten vor dem 0:1 die Riesen-Möglichkeit zur eigenen Führung. Da schießen wir an den Pfosten. Wenn der reingeht, werden wir das Spiel wohl gewinnen. Es war klar, dass das Team, welches das erste Tor macht, heute gewinnt. Wir mussten dann nach dem 0:1 aufmachen und kassierten das zweite Tor in der Nachspielzeit. Wir haben vor dem ersten Gegentreffer einen langen Ball schlecht verteidigt. Das Spiel hätte eigentlich keinen Sieger verdient, weil es total ausgeglichen war. Der Tabellenplatz oder die Tabellenführung ist jetzt nach so wenigen Spielen noch nicht so wichtig. Wir fahren mit dem Kader am Sonntag zum FC Kandil nach Völklingen.