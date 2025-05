Körprich-Bilsdorf freut sich auf die Verbandsliga

Sascha Hermes und Christian Brill feiern als Spielertrainer mit der SG Körprich-Bilsdorf einen souveränen Meistertitel. In 27 der 30 Saisonspiele war man erfolgreich und musste nur Mitte März zu Hause gegen Düren-Bedersdorf eine Niederlage hinnehmen.

Bemerkenswert war, dass man mit 17(!) Saisonsiegen in die Runde startete und so in der kompletten Hinrunde immer siegreich blieb. Bester Torschütze des Meisters war Samed Karatas, der vor der Runde vom Saarlandligisten SF Köllerbach verpflichtet werden konnte. 30 der 102 Tore der SG Körprich-Bilsdorf gingen auf sein Konto. So traf er auch beim 3:0-Sieg gegen den VfB Tünsdorf zweimal, nachdem man schon am 27. April den Titel feiern durfte.