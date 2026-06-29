Körperlichkeit entscheidet zugunsten der SG Fischbach-Weiler

Sie jubelten nach einem verdienten Sieg: die Spieler der SG Fischbach-Weiler – Foto: Stefan Kech

Die SG Fischbach-Weiler spielt 1:1 gegen die SG Riedböhringen/Fützen und steigt in die Fußball-Bezirksliga auf. Es ist ein verdienter Gang nach oben.

Die SG Riedböhringen/Fützen und die SG Fischbach-Weiler trennten sich 1:1 (1:1) unentschieden. Damit ist die SG Fischbach-Weiler in die Bezirkliga aufgestiegen. Das Relegations-Hinspiel hatte die SG Fischbach-Weiler, Vizemeister der Kreisliga A, Staffel eins, gegen den Vizemeister der Kreisliga A, Staffel zwei, mit 1:0 gewonnen. Somit war die Ausgangslage klar: Fischbach-Weiler genügte am späten Samstagnachmittag in Riedböhringen ein Remis, um aufzusteigen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.