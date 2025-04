Körperbetontes Spiel

So., 13.04.2025, 11:00 Uhr

Beim SV Reinstetten starteten unsere Frauen am vergangenen Sonntag vielversprechend. Bereits in der 9. Minute konnte Angela Pimenidis einen schön getretenen Freistoß zur Führung nutzen. Die Partie wurde im weiteren Verlauf immer hitziger und aggressiver, sodass der Unparteiische nach der Pause insgesamt sieben Mal die gelbe Karte zückte. Die Folge der teils harten Zweikämpfe waren mehrere verletzungsbedingte Ausfälle, unter anderem auch unsere Torhüterin, die sich eine schwere Verletzung zuzog. In der 82. Minute fiel der Ausgleich durch ein Eigentor und somit endete die Partie, wie auch das Hinspiel, mit einem 1:1 Unentschieden.