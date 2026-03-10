Körners Wiedersehen mit dem FCM: "Durfte viel als Trainer mitnehmen"

Zwei Jahre lang hat sich Sven Körner als Trainer für die Entwicklung von Nachwuchstalenten bei der U17 des 1. FC Magdeburg verantwortlich gezeigt. Am Dienstagabend kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Dann steht Körner beim BFC Dynamo an der Seitenlinie, der die U23 der Blau-Weißen zu Gast hat (im Livestream übertragen auf volksstimme.de und mz.de).
"Ich freue mich, wieder Freunde und Bekannte zu sehen", sagte Körner - seit Dezember Chefcoach beim Hauptstadt-Club - zum Duell mit dem FCM. "Ich durfte ein paar Jahre in Magdeburg arbeiten und dort extrem viel als Trainer mitnehmen", erinnert sich der 43-Jährige an seiner Zeit an der Elbe. Aus der weiß er auch bestens, was seine Mannschaft am Dienstagabend erwartet. Die U23-Talente der Blau-Weißen würden mit "klaren Abläufen" spielen, "die ich natürlich kenne", erklärte Körner. Genau darauf habe er sein Team vorbereitet.
Das Momentum jedenfalls spricht für die Berliner. Mit Siegen über den BFC Preussen (3:1) und zuletzt beim Greifswalder FC (1:0) fuhr der BFC zum ersten Mal in dieser Saison zwei Dreier in Folge ein. Das sei "ein schönes Gefühl", erklärte Körner: "In erster Linie freue ich mich für die Mannschaft, dass sie sich für den Aufwand in der Vorbereitung und in den Spielen belohnt hat." Und der 43-Jährige erkannte einen Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft: "Man hat gesehen, was dann möglich ist."
Ein Momentum aufbauen konnte die FCM-Reserve dagegen im neuen Jahr noch nicht. Aus vier Pflichtspielen steht bisher nur ein Punkt. Den letzten Sieg für die Elf von Daniel Wölfel gab es Anfang Dezember. Kehrt die U23 des Zweitligisten am Dienstag in die Erfolgsspur zurück oder darf sich Sven Körner beim Wiedersehen über die nächsten drei Punkte freuen? Die Antwort gibt es am Dienstag im Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung.
Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro buchen - und damit Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten. Dazu gehören neben Partien der FCM-Reserve auch Regionalliga-Begegnungen des Halleschen FC sowie ausgewählte Partien und Topspiele aus dem Amateurbereich.