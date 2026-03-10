Körners Wiedersehen mit dem FCM: "Durfte viel als Trainer mitnehmen"

"Ich freue mich, wieder Freunde und Bekannte zu sehen", sagte Körner - seit Dezember Chefcoach beim Hauptstadt-Club - zum Duell mit dem FCM. "Ich durfte ein paar Jahre in Magdeburg arbeiten und dort extrem viel als Trainer mitnehmen", erinnert sich der 43-Jährige an seiner Zeit an der Elbe. Aus der weiß er auch bestens, was seine Mannschaft am Dienstagabend erwartet. Die U23-Talente der Blau-Weißen würden mit "klaren Abläufen" spielen, "die ich natürlich kenne", erklärte Körner. Genau darauf habe er sein Team vorbereitet.

Das Momentum jedenfalls spricht für die Berliner. Mit Siegen über den BFC Preussen (3:1) und zuletzt beim Greifswalder FC (1:0) fuhr der BFC zum ersten Mal in dieser Saison zwei Dreier in Folge ein. Das sei "ein schönes Gefühl", erklärte Körner: "In erster Linie freue ich mich für die Mannschaft, dass sie sich für den Aufwand in der Vorbereitung und in den Spielen belohnt hat." Und der 43-Jährige erkannte einen Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft: "Man hat gesehen, was dann möglich ist."

BFC Dynamo gegen den 1. FC Magdeburg II im Livestream

Ein Momentum aufbauen konnte die FCM-Reserve dagegen im neuen Jahr noch nicht. Aus vier Pflichtspielen steht bisher nur ein Punkt. Den letzten Sieg für die Elf von Daniel Wölfel gab es Anfang Dezember. Kehrt die U23 des Zweitligisten am Dienstag in die Erfolgsspur zurück oder darf sich Sven Körner beim Wiedersehen über die nächsten drei Punkte freuen? Die Antwort gibt es am Dienstag im Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung.