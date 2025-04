"Körner haben gefehlt!" Späte Enttäuschung trotz starker Leistung

Auch im zweiten Durchgang blieb der SV Wilhelmshaven seiner Linie treu: aus einer geordneten Defensive schnell nach vorne spielend. Ayooluwa David Adesida brachte die Gastgeber in der 63. Minute erneut in Front. In der Folgezeit hatte der SVW mehrere Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden, doch die Effizienz im Abschluss fehlte. Je länger das Spiel dauerte, desto stärker machten sich die hohe Intensität und die schwindenden Kräfte bemerkbar. In der Nachspielzeit gelang Rezzan Bilmez der 2:2-Ausgleich für Hildesheim – ein bitterer, aber letztlich nicht unverdienter Treffer aus Sicht der Gäste.

Trainer Florian Schmidt zeigte sich nach der Partie hin- und hergerissen. Während er die taktische Disziplin und die Spielanlage seines Teams lobte, kritisierte er das fehlende Durchhaltevermögen: „Wenn du kurz vor Schluss 2:1 führst, musst du das Spiel auch gewinnen“, resümierte er nüchtern.