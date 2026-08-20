 2026-08-17T04:56:09.060Z

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"Körner gefehlt": Heinrich Losing nach Pokalkrimi des SV Sonsbeck

Niederrheinpokal: Der SV Sonsbeck hat als Oberligist gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen ein 0:2 aufgeholt und erst in der Verlängerung deutlich verloren. Das sagte Sonsbecks Trainer Heinrich Losing nach dem Spiel.

von Sascha Köppen · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Im Grunde zeigte sich Heinrich Losing nicht unzufrieden, nur fünf Gegentore in der Verlängerung waren ihm zu viel.
Im Grunde zeigte sich Heinrich Losing nicht unzufrieden, nur fünf Gegentore in der Verlängerung waren ihm zu viel. – Foto: Arno Wirths

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Es war ein bravouröser Kampf, den der Oberligist SV Sonsbeck dem Drittligisten Rot-Weiss Essen am Mittwochabend im Niederrheinpokal geboten hat. Das 7:2 nach Verlängerung war zwar deutlich, den Gast jedoch zu dieser Extraschicht zu zwingen, ist für einen Oberligisten schon eine starke Leistung. Warum es am Ende doch so deutlich wurde, weiß ein insgesamt zufriedener Trainer Heinrich Losing natürlich.

Gestern, 18:00 Uhr
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"Müssen das besser zu Ende spielen"

"In der Verlängerung haben die Körner gefehlt. Du bist ja im Spiel, die Körner hast du ja im Kopf noch, wenn du kein Tor kassierst. Das kostet dann natürlich, du liegst dann hinten, das hat man dann gemerkt. Ich finde aber trotzdem, wir müssen mal, das habe ich zuletzt schon gedacht, auch ein bisschen lernen. Wir kassieren das 2:3, wir sind aber im Spiel. Wir können in den letzten Minuten einen Freistoß bekommen, alles nach vorne. Wir dürfen nicht so schnell das 2:4 bekommen", erklärte Losing nach den 120 Minuten im Willy-Lemkens-Sportpark. "Und dann müssen wir das natürlich auch noch besser zu Ende spielen, dass wir kein 2:7 kriegen. Das hört sich jetzt sehr krass an, weil das Spiel gab es ja eigentlich nicht her. Bis Anfang der zweiten Halbzeit, als Julius Paris uns natürlich mit zwei Riesenparaden noch im Spiel hält, habe ich eigentlich nicht so viele Torchancen von RWE in Erinnerung."

Das ändert aber alles nichts daran, dass sie Gesamtbetrachtung des Trainers auf seinen SV Sonsbeck an diesem Abend positiv war. "Natürlich bin ich stolz, wenn man sieht, was das für eine Mannschaft da ist. Die wären vorige Saison beinahe in die Zweite Liga aufgestiegen. Wenn ich dann in die Aufstellung auch mal sehe, wer da erste Liga, zweite Liga gespielt hat, dann können wir schon sehr stolz sein. Aber es tut natürlich trotzdem weh, dass es am Ende ein bisschen zu hoch ist", erklärt Losing, der beim Stand von 0:2 zur Pause keine echte Aufbruchstimmung in der Kabine wahrnahm. "Wir wollten so lange wie möglich zumindest das 2:0 halten, nicht das dritte bekommen. Weil ein Tor, haben wir gesagt, das war die Ansprache, ein Tor kannst du immer mal machen. Und dann wird das Stadion wieder da sein. Fußball ist so, er lebt viel von Emotionen, es lebt viel von Körpersprache. Dass du dann auf einmal wieder die Brust raus hast." Nach dem 2:2 hofften die Sonsbecker dann sogar kurz auf mehr, spacht doch auch Losings Gegenüber Uwe Koschinat von einem kleinen Schock (wir berichteten hier). "Es ist sehr, sehr schade, dass man nicht vielleicht noch den Lucky Punch gesetzt hat. RWE hat uns das leider nicht angeboten."

Ziele erreichen, wenn der Fokus stimmt

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
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Auf Rückenwind für die Oberliga hofft Losing nun dennoch: "Ich hoffe, dass sie sehen, wenn wir alles investieren, wenn wir sehr fokussiert spielen, dass wir unsere Ziele, die wir haben, glaube ich, auch erreichen können. Aber es ist immer eine andere Aufgabe. Die Liga ist ein ganz anderer Maßstab für uns. Aber nochmal, wir müssen das Positive daraus nehmen. Wir haben nachher auch nicht alles richtig gemacht. Deswegen haben wir dann ein paar Gegentore zu viel bekommen. Auch weil wir müde waren." Die Aufgabe ist es nun, bis zum Sonntag diese Müdigkeit wieder aus den Kleidern zu bekommen, wenn der Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg als Derbygast nach Sonsbeck kommt.