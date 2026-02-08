Köprülü, Yesil und Dumanli prägen den Spieltag: Aufstiegskampf spitzt

Traf dreimal: Samed Yesil. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld hatte es in sich: Der SSV Strümp bringt mit dem Sieg gegen SC Viktoria 07 Anrath neue Spannung in den Aufstiegskampf, Anadolu Türkspor Krefeld zieht dank Dreierpacker Samed Yesil weiter davon. VfB Uerdingen wird erster Verfolger, während FC Hellas Krefeld mit einer starken Offensivleistung ein Ausrufezeichen setzt. Auch im Tabellenkeller fallen wichtige Entscheidungen.

Der Aufstiegskampf der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird durch das Ergebnis am Freitagabend erneut entfacht: Der SSV Strümp hat sich gegen den Tabellenzweiten Viktoria Anrath mit 3:1 durchgesetzt, die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Winter-Zugang Giray Köprülü jubelte über sein erstes Tor, zuvor schossen Dominik Birgels und Hugo Wagner einen 2:0-Vorsprung heraus, den Benedikt Bergk zunächst verkürzte. Strümp brachte den Sieg jedoch über die Zeit und sorgt damit für zusätzliche Spannung, denn mit dem Hülser SV, dem VfL Willich, dem VfB Uerdingen und dem TSV Kaldenkirchen können gleich vier Teams am Zweiten vorbeiziehen.

Der FC Hellas Krefeld drehte ein 0:2 eindrucksvoll und feierte einen Kantersieg gegen den TuS Gellep. Nach Treffern von Pascal Niederberger und Rolf Lenzen schlug Hellas noch vor der Pause zurück. Spätestens nach dem 3:2 durch Aliu Sumaila kippte die Partie. Doppeltorschützen Bonko Smoljanovic und Vasilis Zerdevas schraubten das Ergebnis in die Höhe. Hellas rückt auf Platz neun vor, Gellep bleibt abgeschlagen Vorletzter.

FC Hellas Krefeld – TuS Gellep 7:2

FC Hellas Krefeld: Leon Pietta, Godfred Akampo, Bonko Smoljanovic, Lukas Alexander Vogel, Mustafa Kalincik (81. Louka Bjalava), Efe Eyibak, Viktor Stoppel, Nahim Teniani Chamoro (76. Vasilis Zerdevas), Aliu Sumaila (86. Mohamed Ochen Aberkan), Lazaros Kourdis (88. Domenic Lucas), Romano Sven Herrmann (46. Isa Russell Mohammed) - Trainer: Karl-Heinz Himmelmann

TuS Gellep: Marc Schäfer, Matthias Hülser, Fabian Kreutzer, Tobias Reepen, Moritz Slomka (78. Kevin Wiesemann), Oliver Lukas, Martin Matuschek, Timothy Spence (81. Wisal Ahmad Nouri), Pascal Niederberger (63. Nils Niederberger), Rolf Lenzen, Roland Wistel (81. Benedikt Leven) - Trainer: Kevin Moors

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Pascal Niederberger (21.), 0:2 Rolf Lenzen (29. Foulelfmeter), 1:2 Lukas Alexander Vogel (45.), 2:2 Bonko Smoljanovic (56.), 3:2 Aliu Sumaila (64.), 4:2 Bonko Smoljanovic (69.), 5:2 Lazaros Kourdis (70.), 6:2 Vasilis Zerdevas (81.), 7:2 Vasilis Zerdevas (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Roland Wistel (TuS Gellep) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Pietta (76.).

Ein Treffer entschied das Verfolgerduell zwischen dem TSV Kaldenkirchen und der DJK VfL Willich. In der Partie hielt Kaldenkirchen lange dagegen, musste sich jedoch nach dem Treffer von Özenc Dumanli (77.) geschlagen geben. Willich bleibt damit punktgleich mit Viktoria Anrath in der Spitzengruppe, Kaldenkirchen verpasst den möglichen Sprung näher an die Aufstiegsplätze. TSV Kaldenkirchen – DJK VfL Willich 0:1

TSV Kaldenkirchen: Luis Wolfgang Torben Heimes, Julian Pachel, Pierre Rene Esser (86. Noel Greulich), Nils Graé, Maximilian Leven (90. Lars Trautmann), Levin Lintjens, Kevin Kleier, Tom Büsen, Lennox Wefers (72. Dimitri Sudakov), Philipp Stephan Wiegers, Fabian Aron Szordykowski - Trainer: Fabian Wiegers

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Peter Joel Meyer, Malte Stamm, Mike Tofel, Mohammad Reza Zareeian, Jonas Theisen, Patrick Jokiel, Marco Hellwig, Kian Rahimi, Omran Nabizada, Özenc Dumanli - Trainer: Stefan Poetters - Co-Trainer: Mert Palaz

Schiedsrichter: Thomas Kempkes (Grefrath) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Özenc Dumanli (77.)

Der TSV Meerbusch III verpasste im Kellerduell wichtige Punkte. Die Gäste vom TSV Krefeld-Bockum II erwischten den besseren Start und führten früh durch Dimic Race (2.) sowie Theodor Kexel (25.). Meerbusch steigerte sich nach der Pause, kam durch Spielertrainer Andreas Lahn noch zum Anschluss (74.), mehr sprang jedoch nicht heraus. Bockum II verschafft sich Luft im Tabellenkeller, Meerbusch III bleibt auf Rang 14. TSV Meerbusch III – TSV Krefeld-Bockum II 1:2

TSV Meerbusch III: Florian Eimer, Florian Reifer (90. Aykut Tufan), Daniel Beckers (66. Sebastian Trebacz), Sascha Müller, Enis Muslija, Markus Klann, Nicolai Neubert, Robert Marijanovic, Kasper Pawelski (74. Florian Fonger), Matheos Mavroudis, Andreas Lahn - Trainer: Jannik Boortz - Spielertrainer: Andreas Lahn

TSV Krefeld-Bockum II: Christoph Tillmanns, Paul Reetz, Enhar Süleyman Koc, Dustin Pieczka, Benedikt Johannes Tillmanns, Bejar Hassan, Timo Jenner, Fiete Franzke, Jan-Erik Neikes, Theodor Kexel, Dimic Race - Trainer: Leslaw Goluch

Schiedsrichter: Malte Behrend - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Dimic Race (2.), 0:2 Theodor Kexel (25.), 1:2 Andreas Lahn (74.)

Der SC Waldniel bestätigte seine starke Form beim Kellerkind SC Rhenania Hinsbeck. Zwar glich Hinsbeck früh aus, doch Waldniel schlug noch vor der Pause erneut zu. In Durchgang zwei zog der Gast davon, Fabian Wick traf doppelt. Waldniel klettert auf Rang sieben, Hinsbeck bleibt tief im Abstiegskampf. SC Rhenania Hinsbeck – SC Waldniel 1:5

SC Rhenania Hinsbeck: Yannic Krämer, Luiz Gelsz, Moritz Kuhlen, Daniel Heuhsen, Max Maurice Groenke (66. Vinzenz Hüpkes), Oliver Nickus, Nils Jacobs (85. Lukas Raddatz), Fabian Preißel (66. Jesper Gelsz), Max Zanders (76. Lukas Bohnen), Marco Heryschek (67. Jonas Ploenes), Philipp Bongartz - Trainer: Sebastian Thissen - Trainer: Marco Hammann

SC Waldniel: Thimo Mergel, Timm Diego Lambertz, Michel Ditges, Jonas Weber, Lars Weber, Alexander Stricker, Tom Heggemann, Fabian Wick, Ilir Tahiri, Maximilian Matthias Last, Felix Bommes - Trainer: Klaus Ernst

Schiedsrichter: Amir Klicic - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Fabian Wick (17.), 1:1 Oliver Nickus (21.), 1:2 Fabian Wick (57.), 1:3 Timm Diego Lambertz (68.), 1:4 Ilir Tahiri (76.), 1:5 Tom Heggemann (86.)

Der Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld ließ sich vom frühen Rückstand nicht beirren. Nach dem 0:1 durch Jens Seyferth übernahm Anadolu nach der Pause klar das Kommando. Samed Yesil drehte die Partie mit einem Dreierpack, Elijah Jaseer Nelson traf ebenfalls. Der SC Schiefbahn musste nach Gelb-Rot gegen Kai König die Partie in Unterzahl beenden. Anadolu bleibt souverän an der Spitze. Anadolu Türkspor Krefeld – SC Schiefbahn 4:1

Anadolu Türkspor Krefeld: Robert-Claudiu Chiran, Mert Emin Dogan, Giuseppe Parvisi, Samet Cebe (46. Eren Muhammed Helvaci) (46. Mehmet Can Cetin), Corey Washington, Ferhat Vanli (63. Hamza Incirci), Mike Falcone, Rinor Zeqiri, Elijah Jaseer Nelson, Fatih Mehmet Cinar (65. Kemal Burak Karpuz), Samed Yesil (81. Nick Falcone) - Trainer: Ugur Karpuz

SC Schiefbahn: Jan-Hendrik Mettmann (78. Julien George Caston), Kazuki Nomura (46. Brian Drubel), Oliver Wersig, Dominik de Haan, Frederik Heise, Patrick Leenen, Kai König, Jens Seyferth (66. Simon Vieten), Lucas Tanzhaus, Tobias Gorgs (58. Kilian Russell) - Trainer: Pascal Dierig

Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Jens Seyferth (5.), 1:1 Samed Yesil (61.), 2:1 Elijah Jaseer Nelson (72.), 3:1 Samed Yesil (75.), 4:1 Samed Yesil (80.)

Gelb-Rot: Kai König (80./SC Schiefbahn/Unsportlichkeit)

Der SC Niederkrüchten feierte einen wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller. Früh stellten Felix Nusselein und Kewel Yezion auf 2:0. Zwar kam der VfR Krefeld-Fischeln II noch einmal heran, doch Treffer kurz vor und nach der Pause brachten die Vorentscheidung. Spät machten Mario Holz und Fynn Derichs alles klar. Niederkrüchten verschafft sich Luft, Fischeln II bleibt tief im Tabellenkeller. SC Niederkrüchten – VfR Krefeld-Fischeln II 5:2

SC Niederkrüchten: Tim Friedrich, Tim Peters (72. Mario Holz), Patrick Jakobs (86. Kai Haffke), Felix Nusselein, Leon Settele, Robin Vogl, Christian Holländer (87. Jonas Hoffmann), Jan Toerschen (83. Fynn Derichs), Sebastian Schönauer, Kewel Yezion (69. Florian Gries), Armend Zymeraj - Trainer: Patrick Biercher - spielender Co-Trainer: Christoph Boers - Co-Trainer: Kevin Schoppmann

VfR Krefeld-Fischeln II: Moritz Ruhnau, Ben Wolff, Dominik Rutsch, Mohamed Osman, Leonidas Theodoros Altstaedten, Jacob Fehling, Nick Sotiriou, Joel Köhnen, Jonas Losereit (82. Thomas Wettingfeld), Simon Nicklas Brocker, Maurizio Garau Serra - Trainer: Thomas Eigerdt

Schiedsrichter: Marco Kaisers - Zuschauer: 51

Tore: 1:0 Felix Nusselein (5.), 2:0 Kewel Yezion (7.), 2:1 Maurizio Garau Serra (40.), 3:1 Jan Toerschen (45.), 4:1 Mario Holz (81.), 5:1 Fynn Derichs (88.), 5:2 Thomas Wettingfeld (90.)

Der VfB Uerdingen blieb im Aufstiegsrennen souverän. Gegen TuRa Brüggen II stellte Uerdingen früh die Weichen: Erhan Mutlu, Burhan Sahin und Emre Temel sorgten für eine komfortable Führung. Der Anschluss per Elfmeter kam zu spät, Michele-Vincenzo Pernice setzte den Schlusspunkt. Uerdingen übernimmt Platz zwei und hält den Druck auf Spitzenreiter Anadolu hoch. VfB Uerdingen – TuRa Brüggen II 4:1

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Lukas Steuten (77. Gürhan Ger), Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Jonas Kremer, Emre Temel (83. Dogukan Bayrak), Irfan Yildiz (72. Dimitris Almasidis), Jan-Lucca Stumm (67. Lars Lindmüller), Erhan Mutlu (84. Sofiane Khaled), Burhan Sahin - Trainer: Stefan G. Rex - spielender Co-Trainer: Lars Lindmüller

TuRa Brüggen II: Dominik Ravichandran, Thomas Römer, Max Geffe, Felix von der Bank, Ivo Jennißen, Marvin Gierling, Tim Caspers, Marvin Löw, Soumah Salifou, Justin Lodyga - Trainer: Rouven Roeloffs

Schiedsrichter: Andrej Liwjant (Krefeld) - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Erhan Mutlu (4.), 2:0 Burhan Sahin (34.), 3:0 Emre Temel (39.), 3:1 Marvin Gierling (86. Foulelfmeter), 4:1 Michele-Vincenzo Pernice (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

So., 22.02.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - Hülser SV

So., 22.02.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Viktoria 07 Anrath

So., 22.02.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - TSV Meerbusch III

So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TSV Kaldenkirchen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten

So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SSV Strümp

So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Waldniel - Anadolu Türkspor Krefeld



21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen

So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep

So., 01.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II

So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck

So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn

So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II

