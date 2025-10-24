Köpps Prognose zum Topspiel: "Ein Spiel für alle Fußballromantiker"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Pascal Köpp ist beim SSV Merten in seiner vierten Saison und kommt zusammen mit seinen Stationen bei Blau-Weiß Friesdorf und der SpVg Wesseling-Urfeld auf 88 Einsätze in der Mittelrheinliga. Der Rechtsverteidiger glänzte in der vergangenen Spielzeit auch als Scorer und erzielte zehn Tore und lieferte elf Assists. Für uns tippt der 30-Jährige den neunten Spieltag der Mittelrheinliga.

SV Bergisch Gladbach 09 - VfL Vichttal Ein Spiel für alle Fußballromantiker. Vichttal mit dem dritten Topspiel in Folge, was natürlich extrem kräftezehrend ist. Bergisch, das letzte Team, das ungeschlagen ist. Dabei wird es auch bleiben. ⚽ mein Tipp: 2:2

Sportfreunde Düren - SSV Merten Die erste Auswärts-Dreier-Batterie in Hennef wollen wir vergolden, fahren aber mit Respekt zum Aufsteiger aus Düren. Düren steckt zwar aktuell in einem kleinen Loch, haben aber gegen Vichttal bewiesen, dass sie in der Liga mithalten können. ⚽ mein Tipp: kein Tipp

SpVg Porz - 1. FC Düren

Porz ist sehr unbequem zu bespielen, trotzdem fallen aber immer viele Tore mit Porzer Beteiligung. Düren hat auswärts noch nicht zur kompletten Stärke gefunden. Kizil wird erneut doppelt treffen, Düren hat zwar jeweils eine Antwort, am Ende hat Porz die Nase vorn.

⚽ mein Tipp: 3:2

FC Wegberg-Beeck - FC Pesch

Wegberg-Beeck wird den Heimfluch brechen, auch wenn Pesch etwas stabiler wirkt als in den Wochen zuvor. Auf die Tore müssen sich die Zuschauer aber gedulden.

⚽ mein Tipp: 3:0

SpVg Frechen 20 - FC Hennef 05

Hennef steht kurz vor einem sensationellen Punktgewinn, da blitzt die Klasse von Friesdorf auf und Frechen dreht am Ende die Partie.

⚽ mein Tipp: 2:1

SSV Bornheim - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Unser Nachbar aus Bornheim hat sich stabilisiert, mit Königsdorf kommt aber eine spielstarke Mannschaft mit einer guten defensiven Ordnung auf sie zu. Krausa bringt Bornheim in Führung, Ohno hat aber ein Ass im Ärmel und wechselt den Matchwinner ein.

⚽ mein Tipp: 1:2

Siegburger SV 04 - SV Eintracht Hohkeppel

Heimschwäche trifft auf Auswärtsschwäche – trotzdem ein absolutes Spitzenspiel. Jeder Zuschauer wird auf seine Kosten kommen. Am Ende hat Alex Otto das Nachsehen und muss seinem alten Weggefährten Memeth Dogan gratulieren.

⚽ mein Tipp: 2:3

FC Teutonia Weiden - SC Fortuna Köln II

Die Gediktas-Brüder haben keine Gnade mit ihrem Ex-Klub und treffen beide sehenswert. Die Fortuna wirkt aber nicht beeindruckt und schenkt Teutonia ordentlich einen ein.

⚽ mein Tipp: 2:4