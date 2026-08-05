Köppe: "Wir möchten um den Aufstieg mitspielen“

Köppe (r.) hat viel vor mit dem FV – Foto: LaBima

Der FV Bonn-Endenich geht mit großen Erwartungen in die neue Landesliga-Saison. Nachdem die Mannschaft die vergangene Spielzeit auf Rang fünf beendet hatte, soll nun der Angriff auf die Spitzengruppe gelingen. Dafür investierte der Verein im Sommer kräftig in den Kader und verpflichtete gleich zehn Zugänge. Sportdirektor Markus Köppe spricht über die Vorbereitung, die Kaderplanung und die Ambitionen für die neue Spielzeit.

"Sehr zufrieden. Nach unruhigem Start und dem Wechsel zu Trainer Serhat Dogan hat sich auf und neben dem Platz sehr vieles zum positiven geändert", äußerte der Sportdirektor über die vergangene Spielzeit.

Mit der vergangenen Spielzeit zeigt sich Sportdirektor Markus Köppe trotz eines schwierigen Saisonstarts zufrieden. Vor allem der Trainerwechsel habe der Mannschaft einen entscheidenden Impuls gegeben.

Bereits am 14. Juli startete die Mannschaft in die Vorbereitung. Seine Mannschaft konnte daher erst zwei Testspiele bestreiten. Im ersten Duell gab es einen 4:2-Erfolg gegen den Bezirksligisten DJK Südwest Köln. In der zweiten Partie trennte sich der FV mit einem 2:2 von dem ehemaligen Konkurrenten SC Fortuna Bonn.

Die Entwicklung unter Dogan sorgte dafür, dass sich der FV Bonn-Endenich im Laufe der Saison kontinuierlich steigerte und sich am Ende noch Rang fünf sicherte. Unter ihm gab es elf Siege, zwei Remis und sechs Pleiten. Auf dieser Entwicklung wollen die Bonner nun aufbauen.

"Die Vorbereitung begann am 14. Juli, für eine Bewertung was auf dem Platz passiert ist es natürlich noch zu früh", verriet Köppe.

Gleichzeitig hob der Sportdirektor die gute Organisation im Verein hervor: "Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass wir den Kader für die anstehende Saison bereits sehr früh zusammen hatten."

Ferreira-Böcker meldet sich zurück

Besonders erfreulich verlief die Vorbereitung für Fabio Ferreira-Böcker. Nach seinem Kreuzbandriss kehrte der Defensivspieler wieder auf den Trainingsplatz zurück.

"Ich freue mich, das Fabio Ferreira-Böcker nach seinem Kreuzbandriss, den er sich in der Vorbereitung der letzten Saison im Testspiel gegen Bornheim zugezogen hat, schmerzfrei mit in die Vorbereitung gehen konnte", erklärte der Sportdirektor. Er ergänzte: "Körperlich sowie vor allem auch mental hinterlässt er den Eindruck, dass er diese schwere Verletzungen komplett hinter sich gelassen hat und wieder voll angreifen kann."

Für den FV könnte seine Rückkehr einer der wichtigsten "Zugänge" der Saison werden. In der Mittelrheinliga konnte der Abwehrspieler seine Qualitäten schon unter Beweis stellen.

Viele sehen Endenich als Top-Favoriten

In den vergangenen Wochen nannten gleich mehrere Trainer den FV Bonn-Endenich als einen der größten Aufstiegskandidaten der Liga. Die zahlreichen Verstärkungen und die Qualität des Kaders sorgen dafür, dass die Konkurrenz den Bonnern große Chancen auf den Sprung in die Mittelrheinliga einräumt.

Die Verantwortlichen selbst gehen mit einer klaren Zielsetzung in die Saison. "Wir möchten um den Aufstieg mitspielen!", äußerte der Verantwortliche selbstbewusst. Er fügte mit Blick auf die Konkurrenz aus: "Ich glaube, dass Bad Honnef ganz sicher ein Kandidat für den Aufstieg sein wird. Ich finde, dass die Mannschaft von Benni Krayer extrem ausgewogen ist. Sie sind weitestgehend zusammen geblieben, kennen sich, stehen defensiv kompakt, haben sich zudem im Zentrum mit Erti Ünal maximal hochwertig verstärkt und natürlich die Offensive mit Timo Balte und Philipp Miermann die in der vergangenen Saison auf 41 Tore gekommen sind. Diese Mannschaft ist definitiv ein absoluter Aufstiegskandidat für mich."

Ausgewogene Mischung im Kader

Dass die Bonner inzwischen zum Favoritenkreis gehören, kommt nicht von ungefähr. Mit Spielern wie Robin Bird, Adis Omerbasic, Markus Wipperfürth, Tarik Dogan, Etienne Kamm, Jonas Degenhart, Meik Tschaikowski, Elijah Konna, Barawan Fendi und Abdellah Laouamera verstärkte sich der Verein in nahezu allen Mannschaftsteilen. Dem gegenüber stehen die Abgänge von Nick Meyer, Marouan Ahardane, Ebrima Demba, Elias Sereke, Selim Caliskanoglu, Burak Koyuncu Pascal, Erti Ünal, Jakub Jarecki und Max Priebe.

Unter den Zugängen sind einige bekannte Namen. Degenhart machte beispielsweise in der vergangenen Saison mit 17 Treffern und drei Vorlagen für den Ligakonkurrenten 1. FC Spich auf sich aufmerksam. Omerbasic, Wipperfürth und Bird kommen allesamt aus der Regionalliga vom Bonner SC. Bis auf den jungen Konna sammelten alle weiteren Transfers auch Erfahrungen in der Mittelrheinliga.

"Wir verfügen über erfahrene Spieler und junge, hungrige Jungs mit großem Entwicklungspotenzial", sagte Cheftrainer Dogan über den neu zusammengesetzten Kader. Er ergänzte: "Besonders positiv ist, dass die Mannschaft bereits nach kurzer Zeit sehr gut harmoniert. Alle ziehen an einem Strang, identifizieren sich mit unserer Spielidee und verfolgen gemeinsam das gleiche Ziel."

Mit einer gelungenen Mischung aus Erfahrung und Talent, einem namhaft verstärkten Kader und einer klaren Zielsetzung geht der FV Bonn-Endenich selbstbewusst in die neue Landesliga-Saison. Viele Konkurrenten sehen den Verein bereits als Top-Favoriten auf die Meisterschaft – nun liegt es an der Mannschaft von Dogan, dieser Rolle auch auf dem Platz gerecht zu werden.