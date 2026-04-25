Köpferollen beim FC Baden

FC Baden: Für Barrera gibt es keine Zukunft. Der FC Baden muss den nächsten personellen Einschnitt verkraften: Sportchef Jürg Widmer ist nach rund zwei Jahren per sofort zurückgetreten. Als Grund nennt er zunehmenden internen Widerstand und Differenzen über die sportliche Ausrichtung. In der Winterpause war es bereits zur Trennung mit Cheftrainer Genesio Colatrella gekommen. In der Zwischenzeit steht fest: Dessen Nachfolger Eduardo Barrera wird die Mannschaft nur noch bis Saisonende betreuen. Sportlich liegt Promotion-League-Absteiger Baden als Tabellensiebter der Erstliga-Gruppe 3 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Rückrundenbilanz von Barrera und seinem Team (10 Spiele, 8 Punkte) ist sogar eines veritablen Abstiegskandidaten.

Besa Biel: Sheholli übernimmt als Spielertrainer. Beim FC Besa Biel kommt es zum Trainerwechsel: Dariusz Skrzypczak, der erst seit dieser Saison im Amt war, wurde nach neun sieglosen Spielen in der Rückrunde freigestellt. Auslöser war zuletzt die 1:3-Niederlage gegen Concordia Basel. Neu übernimmt Labinot Sheholli bis Saisonende als Spielertrainer. Der 37-Jährige soll die Bieler in den verbleibenden sechs Partien zum Klassenerhalt führen, ehe er seine aktive Karriere beendet. Unterstützt wird er dabei von Mergim Rexhaj als Assistent. Besa steht in der Erstliga-Gruppe 2 – unter anderem mit dem führenden U21-Team der Grasshoppers – nur zwei Punkte über dem Strich und steckt mitten im Abstiegskampf. Nach wie vor wartet das Team in der Rückrunde auf den ersten Sieg.