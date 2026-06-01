Köpenicker FC düpiert Teutonia - Wannsee lebt noch

Köpenick (dunkel) auf dem Weg in die Relegation – Foto: Frank Arlinghaus

Köpenicker FC auf dem Weg in die Relegation

Der BFC Meteor untermauert seine Meisterschaft mit einem 7:1-Kantersieg gegen Hermsdorf und steht bereits als direkter Aufsteiger in die Berlin-Liga fest. Dahinter verteidigt der Köpenicker FC mit einem 3:0 gegen Teutonia Rang zwei und wahrt damit die Chance auf den Aufstieg über die Relegation gegen den Zweiten der Staffel 1, aktuell SF Johannisthal.

Fünf Mannschaften sind in Abstiegsgefahr

Im Tabellenkeller bleibt es dagegen dramatisch: FV Wannsee feiert überraschend einen Befreiungsschlag, während Union 06, Liria und Wannsee weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Rechnerisch abgestiegen ist nach dem 28. Spieltag noch keine Mannschaft, da zwischen Platz 12 und Platz 16 lediglich vier Punkte liegen.