Köpenicker FC düpiert Teutonia - Wannsee lebt noch

Köpenicker FC auf dem Weg in die Relegation
Der BFC Meteor untermauert seine Meisterschaft mit einem 7:1-Kantersieg gegen Hermsdorf und steht bereits als direkter Aufsteiger in die Berlin-Liga fest. Dahinter verteidigt der Köpenicker FC mit einem 3:0 gegen Teutonia Rang zwei und wahrt damit die Chance auf den Aufstieg über die Relegation gegen den Zweiten der Staffel 1, aktuell SF Johannisthal.
Fünf Mannschaften sind in Abstiegsgefahr
Im Tabellenkeller bleibt es dagegen dramatisch: FV Wannsee feiert überraschend einen Befreiungsschlag, während Union 06, Liria und Wannsee weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Rechnerisch abgestiegen ist nach dem 28. Spieltag noch keine Mannschaft, da zwischen Platz 12 und Platz 16 lediglich vier Punkte liegen.
Meteor setzt gegen Hermsdorf früh die Zeichen auf Sieg. Bardya Ahmadisad-Yekta bringt den Meister in Führung, Simon Böhm erhöht kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Jan Oberstein zwar für Hermsdorf, doch Böhm stellt umgehend den alten Abstand wieder her. Samet Alkan sorgt für das 4:1, ehe Böhm mit seinem dritten Treffer den Dreierpack perfekt macht. In der Schlussphase treffen zudem Alican Ali und Ibrahim Celik zum deutlichen 7:1-Endstand.
Der Köpenicker FC gewinnt das Verfolgerduell gegen Teutonia 99 verdient mit 3:0. Dennis Bohnsack bringt die Gastgeber in Führung, kurz vor der Pause legt Anton Neumann nach. Nach dem Seitenwechsel macht Felix Hartmann alles klar. Köpenick behauptet damit den zweiten Tabellenplatz und geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Teutonia in die letzten beiden Spieltage.
Der Köpenicker FC gewinnt das Verfolgerduell gegen Teutonia 99 verdient mit 3:0. Dennis Bohnsack bringt die Gastgeber in Führung, kurz vor der Pause legt Anton Neumann nach. Nach dem Seitenwechsel macht Felix Hartmann alles klar. Köpenick behauptet damit den zweiten Tabellenplatz und geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Teutonia in die letzten beiden Spieltage.
Union 06 meldet sich mit einem spektakulären 6:2 gegen Stern Marienfelde zurück. Samed Yilmaz bringt Union in Führung, Pius Yeboah gleicht aus. Jannik Heeland sorgt für das 2:1, ehe Yeboah erneut antwortet. Nach dem Seitenwechsel trifft Yilmaz zum 3:2, Heeland legt nach und bringt Union auf die Siegerstraße. Samuel Andert erhöht weiter, bevor Rouven Tünte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzt.
Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feiert der FC Liria. Gegen Berolina Stralau treffen zunächst Daniel Anayochukwu Omah und Leonard Ahmetaj zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Ajani Vincent Quaas bleibt die Partie offen, ehe Berat Erdogan in der Schlussphase den 3:1-Endstand herstellt. Liria verkürzt damit den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze.
Ein wildes Offensivspektakel liefern sich Viktoria Berlin U23 und Eintracht Mahlsdorf II. Ognyan Stefanov bringt Viktoria früh in Führung, doch Konstantin Shukowski gleicht aus. Joshua Isaias Almedom stellt die Viktoria-Führung wieder her, ehe ein Eigentor den erneuten Ausgleich für Mahlsdorf bringt. Nach der Pause dreht Shukowski mit zwei weiteren Treffern die Partie zum 4:2 für die Gäste. Vito Everett Dieckert verkürzt, doch Carl-Lennart Stöver erhöht wieder auf zwei Tore Abstand. In der Schlussphase trifft Dieckert nochmals zum 4:5-Endstand.
Türkiyemspor Berlin 1978 gewinnt sein Heimspiel gegen Inter Berlin II mit 1:0. Das Tor des Tages erzielt Batikan Yilmaz kurz vor der Pause. Inter bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld, Türkiyemspor festigt Platz vier.
Für die größte Überraschung des Spieltags sorgt Schlusslicht FV Wannsee. Gegen den favorisierten FSV Hansa 07 bringt Lino Bacher die Gastgeber nach einem frühen Rückstand durch Jannis Feldmeier zurück ins Spiel. Feldmeier trifft nach der Pause zwar erneut zur Führung für Hansa, doch Ben Toure gleicht aus. In der hektischen Schlussphase drehen Karl Wagemann und Bennett Lilienthal die Partie komplett und bescheren Wannsee einen wichtigen 4:2-Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2