Köpenick vor der Reli - Irrer Vierkampf gegen den Abstieg

KFC Trainer-Duo Marco Hamann und Paul Weinholz – Foto: Frank Arlinghaus

Meister BFC Meteor 06 steht bereits als Berlin-Liga-Aufsteiger fest. Dahinter kämpft der Köpenicker FC um den Relegationsplatz gegen den Zweiten der Landesliga Staffel 1, aktuell die Sportfreunde Johannisthal. Drei Punkte und vier Tore trennen die Köpenicker derzeit vom SSC Teutonia. Im Tabellenkeller droht zwischen Kladow, Union 06, Fortuna Biesdorf II und Liria ein dramatischer Showdown um die letzten freien Plätze über dem Strich

Morgen, 19:15 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 19:15 PUSH

Der Meister verabschiedet sich vor heimischer Kulisse aus einer überragenden Saison. Meteor möchte auch im letzten Spiel seine Dominanz unterstreichen und die Spielzeit mit einem weiteren Erfolg abschließen. Für Stralau geht es dagegen darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis zu beenden und den gesicherten Mittelfeldplatz zu behaupten.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 14:00 PUSH

Alle Augen richten sich auf Köpenick. Mit drei Punkten Vorsprung auf Teutonia haben die Gastgeber die Relegation zum Berlin-Liga-Aufstieg in der eigenen Hand. Ein Sieg würde sämtliche Rechnereien beenden. Stern Marienfelde reist ohne Druck an, möchte dem Favoriten aber den Saisonabschluss verderben und die Rolle des Spielverderbers übernehmen.

Für Fortuna Biesdorf II zählt nur eines: punkten. Die Gäste stehen auf einem Abstiegsplatz und benötigen dringend Zähler, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Hansa spielt zwar nur noch um die Platzierung, besitzt aber genügend Qualität, um den Abstiegskampf entscheidend zu beeinflussen.

So., 14.06.2026, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 11:00 PUSH

Teutonia benötigt zunächst einen eigenen Sieg und gleichzeitig Schützenhilfe aus Köpenick. Die Chancen auf Rang zwei sind zwar gering geworden, rechnerisch lebt die Hoffnung aber weiter. Hermsdorf hat die Saison bereits abgesichert und kann befreit aufspielen. Genau das macht die Aufgabe für Teutonia gefährlich.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 14:00 PUSH

Für Union 06 ist es ein echtes Endspiel. Der Aufsteiger hat sich mit dem Sieg in Hermsdorf zurückgemeldet und kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Mahlsdorf II steht im gesicherten Mittelfeld, möchte die Saison aber nicht mit einer Niederlage beenden. Die Gastgeber werden von Beginn an auf Sieg spielen müssen.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FC Internationale Berlin FC Inter II 14:00 PUSH

Auch für Liria geht es um alles. Die Hoffnung auf den Ligaverbleib lebt wieder. Internationale II reist ohne großen Druck an, kann aber mit einem Erfolg erheblichen Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen. Für Liria dürfte es ein Spiel auf Messers Schneide werden.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor FV Wannsee FV Wannsee 14:00 PUSH

Türkiyemspor möchte seine starke Saison mit einem Heimsieg beenden und Platz vier absichern. Wannsee steht bereits als Absteiger fest, will sich aber mit einer engagierten Leistung aus der Landesliga verabschieden. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Begegnung.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II SF Kladow SF Kladow 14:00 PUSH

Kladow hat sich mit dem deutlichen Sieg gegen Wannsee eine gute Ausgangsposition verschafft, ist aber noch nicht gerettet. Die Gäste benötigen mindestens einen Punkt, um nicht von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig zu sein. Viktoria II spielt eine solide Saison und möchte sich vor eigenem Publikum mit einem Erfolg verabschieden. Für Kladow könnte es die nervenaufreibendste Partie des Jahres werden.

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