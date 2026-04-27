Köpenick-Patzer im Titelkampf - Liria schnappt wieder Luft

Köpenicker FC Trainer Marco Haman und Paul Weinholz – Foto: Frank Arlinghaus

In der Landesliga-Staffel 2 verschärft sich sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf die Lage. Spitzenreiter BFC Meteor nutzt den Patzer von Verfolger Köpenicker FC am 24.Spieltag und setzt sich weiter ab. Verfolger Teutonia will am Donnerstag (19 Uhr 45) nachlegen bei Mahlsdorf II, während dahinter das Rennen um die oberen Plätze enger wird. Im Tabellenkeller sammeln mit Liria und Wannsee ausgerechnet direkte Konkurrenten wichtige Punkte, sodass sich die Situation für Kladow und Union weiter zuspitzt.

FC Stern Marienfelde behauptet Rang fünf mit einem knappen 1:0 gegen FSV Hansa 07. Lange ist die Partie ausgeglichen, ehe Bas im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer erzielt. Stern bleibt damit in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen.

VfB Fortuna Biesdorf II erlebt ein Debakel und unterliegt FC Liria mit 1:6. Kurti bringt die Gäste früh in Führung und legt wenig später nach. Ibrahimi erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trifft Rexhepi, ehe Al Dawoud weiter erhöht. Röder gelingt der Ehrentreffer, bevor Hassanzadeh den Schlusspunkt setzt. Liria schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Bei FC Internationale Berlin II gerät Köpenick früh durch Häußermann in Rückstand, der kurz darauf seinen zweiten Treffer nachlegt. Nach der Pause erhöht Kouanda, ehe Senne das Ergebnis weiter ausbaut. Onodo Mangue gelingt nur noch der späte Ehrentreffer. Internationale verbessert sich, Köpenick hat sich wohl aus dem Aufstiegskampf verabschiedet

BFC Meteor setzt sich souverän mit 2:0 bei SF Kladow durch und festigt Platz eins. Lange bleibt die Partie offen, ehe Heimur im zweiten Durchgang die Führung erzielt. In der Schlussphase macht Böhm den Deckel drauf. Kladow bleibt tief im Tabellenkeller, während Meteor den Vorsprung ausbaut.

Türkiyemspor Berlin 1978 kassiert eine klare 0:3-Niederlage gegen Viktoria Berlin U23. Nach torloser erster Hälfte bringt Schäfers Lauger die Gäste in Führung. Almendom erhöht im weiteren Verlauf, ehe Stefanov in der Schlussphase alles klarmacht. Viktoria sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld.

FV Wannsee feiert einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen SC Union 06. Zunächst trifft Nolting zur Führung für Union, doch Schüler gleicht aus. Nach der Pause bringt Eixler Union erneut nach vorne, bevor Schäfer zunächst ausgleicht und kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer den Sieg sichert. Wannsee verbessert sich leicht, Union bleibt unten drin.

VfB Hermsdorf verpasst den Sprung nach oben und kommt bei FSV Berolina Stralau nicht über ein 2:2 hinaus. Stricker bringt die Gastgeber früh in Führung, Diallo legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Wolf, ehe Krentzel spät den Ausgleich erzielt. Beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld.

Do., 30.04.2026, 19:45 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II SSC Teutonia SSC Teutonia 19:45 PUSH

Teutonia geht mit 52 Punkten als Tabellenzweiter in die Partie und will den Relegationsplatz verteidigen oder vielleicht sogar noch einmal Druck auf Spitzenreiter Meteor ausüben. Mahlsdorf II steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld, kann also vergleichsweise befreit aufspielen. Für Teutonia ist ein Sieg dennoch Pflicht, wenn der Traum vom Aufstieg weiter leben soll.

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