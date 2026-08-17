 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Köpenick-Keeper läßt Delay Sports fast verzeifeln - Hilal geht unter

Landesliga-Staffel 2 startet: Alle Spiele in der Nachschau

von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Räppold

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Landesliga Berlin - 2
Pinguin
Berliner SC II
Hürtürkel
SC Borsigw.

Der erste Spieltag der Landesliga Staffel 2 liefert sofort reichlich Gesprächsstoff. Delay Sports müht sich gegen den starken Vorjahreszweiten Köpenicker FC zu einem 4:3, wobei der überragende KFC-Keeper Thiemann die Startruppe mehrfach zur Verzweiflung bringt. Hilalspor erlebt beim 1:5 gegen Teutonia dagegen einen Fehlstart. Polar Pinguin, Union 06 und Mahlsdorf II setzen mit deutlichen Siegen ebenfalls erste Ausrufezeichen, während Hürtürkel ganz spät jubelt

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Transfers der Landesliga-Staffel 2

Alle Spiele der Landesliga-Staffel 2 in der Nachschau

Gestern, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
1
3
Abpfiff

Hansa 07 erwischt beim Aufsteiger den besseren Start und geht bereits in der Anfangsphase durch Voß in Führung. Stern II hält die Begegnung anschließend bis zur Pause offen, doch kurz nach dem Seitenwechsel legt Hansa nach. Trabandt erhöht auf 2:0, ehe Wiedenhöft Mitte der zweiten Hälfte mit dem dritten Gästetreffer für klare Verhältnisse sorgt. Stern gibt sich nicht geschlagen und kommt in der Schlussphase durch Woithe noch zum 1:3. Mehr ist für den Aufsteiger zum Landesliga-Debüt aber nicht drin.

Gestern, 11:30 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
5
1
Abpfiff

Teutonia setzt gleich zum Auftakt ein dickes Ausrufezeichen. Dabei beginnt Hilalspor besser und geht Mitte der ersten Hälfte durch Neziroglu in Führung. Die Freude hält allerdings nur kurz: Güngör unterläuft wenig später ein Eigentor zum 1:1. Noch vor der Pause dreht Thönnes die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel zieht Teutonia davon. Kubens trifft früh zum 3:1, Mitte der zweiten Hälfte legt Wartchow den vierten Treffer nach. In der Schlussphase sorgt ein Eigentor von Barbich für den 5:1-Endstand. Trotz des personellen Umbruchs präsentiert sich Teutonia zum Start bereits in starker Verfassung.

Gestern, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
4
0
Abpfiff

Union 06 startet mit einem souveränen Heimsieg. Pfeffersport hält lange dagegen, doch unmittelbar vor der Pause bricht Nolting den Bann und erzielt das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Gastgeber schnell die Schlagzahl. Heeland verwandelt einen Foulelfmeter zum 2:0, wenig später legt Westphal das dritte Tor nach. Damit ist die Begegnung praktisch entschieden. In der Schlussphase setzt Beckenbach mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter einen überzeugenden Auftritt von Union.

Gestern, 12:30 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
2
1
Abpfiff

Hürtürkel dreht einen frühen Rückstand und belohnt sich ganz spät mit drei Punkten. Zunächst erwischt Stralau einen Traumstart: Schönfelder bringt die Gäste schon in der Anfangsphase mit 1:0 nach vorn. Diese Führung verteidigt Berolina bis weit in die zweite Halbzeit. Dann schlägt der zur Pause eingewechselte Temel zu und gleicht Mitte des zweiten Durchgangs zum 1:1 aus. Alles deutet bereits auf eine Punkteteilung hin, doch in der Nachspielzeit sorgt Durmus mit dem 2:1 für den späten Hürtürkel-Jubel.

Gestern, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
4
3

Der mit ehemaligen Drittliga-, Regionalliga- und Oberliga-Spielern gespickte Aufstiegsfavorit hat seine ersten drei Punkte – souverän sieht allerdings anders aus. Delay muss dabei auf die Langzeitverletzten Brossmann und Jahn sowie die nach dem letzten Testspiel angeschlagenen Tloczynski und Aksoy verzichten. Trotzdem steht eine hochkarätige Mannschaft auf dem Platz. Zunächst gibt jedoch der Vorjahreszweite den Ton an. Köpenick ist deutlich griffiger, gewinnt viele Zweikämpfe und erobert früh die Bälle. Hartmann belohnt den starken Beginn bereits in der Anfangsphase mit dem 1:0.

Erst der Rückstand bringt Delay richtig in die Partie. Der Favorit übernimmt zunehmend die Kontrolle und findet offensiv bessere Lösungen. Mitte der ersten Hälfte geht es dann Schlag auf Schlag: Sulmer gleicht aus, nur wenig später dreht Friede die Begegnung. Ernst erhöht anschließend nach einer Ecke auf 3:1. Dass Delay zu diesem Zeitpunkt nicht noch deutlicher führt, liegt vor allem am überragenden Köpenicker Torhüter Thiemann, der trotz der vier Gegentore einen starken Nachmittag erwischt und mehrfach glänzend pariert. Kurz vor der Pause bringt Borchmeier den KFC mit einem abgefälschten Freistoß wieder auf 2:3 heran.

Nach dem Seitenwechsel dreht sich das Bild erneut. Köpenick kommt aggressiv aus der Kabine, besitzt über weite Strecken leichte Vorteile und erarbeitet sich mehrere Möglichkeiten. In der Schlussphase belohnt sich der KFC: Wittenburg trifft zum verdienten 3:3. Ein Remis wäre zu diesem Zeitpunkt dem Spielverlauf durchaus angemessen.

Doch Delay hat noch eine Antwort – erneut nach einer Ecke. Kurz vor Schluss steigt Friede hoch und köpft mit seinem zweiten Treffer das 4:3. Bemerkenswert: Gleich drei Delay-Tore fallen nach Eckbällen. Der große Favorit müht sich damit zum Auftaktsieg, während Köpenick zeigt, dass mit dem Vorjahreszweiten weiterhin zu rechnen ist. Das Ergebnis ist bestätigt; Köpenick wird nach dem Auftakt mit 3:4 Toren geführt.

Udeoka für Delay Sports in Aktion (li)
Udeoka für Delay Sports in Aktion (li) – Foto: Sebastian Räppold

Gestern, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
3
2
Abpfiff

Aufsteiger Weißensee feiert einen gelungenen Einstand. Lange bleibt die erste Hälfte torlos, ehe Melzer unmittelbar vor der Pause für die Führung sorgt. Nach dem Seitenwechsel erwischt der WFC erneut den besseren Start und erhöht durch Goers auf 2:0. Der Berliner SC II antwortet Mitte der zweiten Hälfte durch Leitner und macht die Partie wieder spannend. Doch Weißensee stellt wenig später den alten Abstand her: Manneh verwandelt einen Foulelfmeter zum 3:1. In der Schlussphase verkürzt Ahmadi noch auf 2:3, die Gastgeber bringen den Vorsprung jedoch über die Zeit. In der Nachspielzeit sieht Niedenhoff aufseiten des BSC II noch Gelb-Rot.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
1
5
Abpfiff

Mahlsdorf II startet mit einem Kantersieg in die Saison. Brück bringt die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Kurz vor der Pause wird es für Borsigwalde dann innerhalb kürzester Zeit richtig bitter: Zunächst erhöht Michas auf 2:0, praktisch direkt danach verwandelt Preiß einen Foulelfmeter zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel schöpfen die Gastgeber durch Lindhammer kurz Hoffnung. Mahlsdorf lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Kupschick stellt Mitte der zweiten Hälfte auf 4:1, ehe Langer in der Schlussphase den deutlichen 5:1-Endstand herstellt.

Gestern, 14:45 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
5
0
Abpfiff

Polar Pinguin meldet sich eindrucksvoll in der Landesliga an. Nach einer zunächst torlosen Anfangsphase bringt Zeidler die Gastgeber nach rund einer halben Stunde in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legt Zeidler seinen zweiten Treffer zum 2:0 nach. Danach sorgen die Einwechselspieler für zusätzlichen Schwung: Eisenberg erhöht wenig später auf 3:0. In der Schlussphase schraubt Will das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Schlembach kurz vor dem Ende zum 5:0 trifft. Der Berlin-Liga-Absteiger setzt damit am ersten Spieltag ein unübersehbares Zeichen

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