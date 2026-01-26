"Könnten mehr Punkte haben"

Wir hätten zum aktuellen Zeitpunkt gerne fünf, sechs Punkte mehr auf der Habenseite, was ein komfortableres Polster auf die Abstiegsränge und einen einstelligen Tabellenplatz bedeutet hätte. Das war sicher auch drin. Leider haben wir in Spielen wie bspw. gegen Oberhausen, Gölshausen und Kirrlach nicht unsere Leistung abgerufen. Somit sind wir mitten im Abstiegskampf und müssen schauen, dass wir in der Rückrunde schnellstmöglich punkten.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Im Wesentlichen bleibt alles zusammen. Einem Abgang steht ein Neuzugang gegenüber. Mit dem Trainerteam konnten wir erfreulicherweise auch über die Saison verlängern. Mit ihrer Arbeit sind wir sehr zufrieden und wir haben noch einiges mit den beiden vor.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

In der aktuellen Tabelle ist eigentlich keine wirkliche Überraschung. Vielleicht hätte ich Bruchsal nicht ganz so weit oben und Oberhausen nicht mit so wenigen Punkten (leider gegen uns) eingeschätzt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Oberste Priorität hat sicherlich, dass wir schnellstmöglich etwas Abstand nach unten bekommen. Ansonsten versuchen wir weiterhin unsere jungen Spieler zu integrieren. Das hat in der Vorrunde schon ganz gut geklappt. Die Jungs machen einen super Job. Wir sind froh, dass mal wieder einige Spieler aus der Jugend in den Aktiven- Bereich rauskommen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Der deutschen Mannschaft ist wirklich alles zuzutrauen. Positiv, aber wie negativ. Das haben die letzten Monate gezeigt. Hoffen wir diesmal wieder auf eine positive Überraschung. Favoriten sind sicher die „üblichen Verdächtigen“: Spanien, England und Frankreich.