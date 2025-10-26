„Könnte profitieren“: Leichtathlet Tobias Tent sieht Chancen für Olympia-Bewerbung Münchner Olympia-Bewerbung

Am Sonntag entscheidet München, ob eine Bewerbung für Olympia erfolgt. Leichtathlet Tobias Tent spricht mit unserer Zeitung darüber, was er sich von der Abstimmung erhofft und ob Olympia in München für ihn eine Option wäre.

Waakirchen – An diesem Sonntag fällt die Entscheidung: Die Münchner stimmen darüber ab, ob sich ihre Stadt für Olympia 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Einer, den diese Entscheidung auch betreffen könnte, ist Tobias Tent. Der Leichtathlet aus Waakirchen wohnt für sein Studium in München und hat seine Stimme bereits abgegeben. Ob die Olympia-Bewerbung für ihn ein Ansporn und ein Thema unter den Sportlern ist, und was er sich von der Abstimmung erhofft, erzählt der 20-Jährige im Interview.

Herr Tent, haben Sie die Diskussion zur Olympia-Bewerbung verfolgt?Ja. Ich wohne ja in München und habe vor drei Wochen per Briefwahl abgestimmt. Ich bin dafür. Ich glaube, dass es für München eine coole Sache wäre. Natürlich gibt es negative Seiten. Gegner sagen zum Beispiel, dass die Mietpreise steigen könnten. Aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen.Welche Vorteile hätte Olympia für die Stadt und die Region?Ich denke gerne zurück an die European Championships 2022 in München. Das war mein bisher coolster Sommer. Ich war jeden Tag in München und hab alles angeschaut. Man hat so eine coole Stimmung unter den Leuten gespürt. Ich glaube, dass sich für Olympia nochmal viel für die Sportler und die Trainingszentren entwickeln würde. Davon könnte ich auch noch profitieren – auch wenn ich 2040 vielleicht nicht mehr aktiv wäre.Wäre Olympia in München ein Ansporn für Sie als Sportler?Auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob ich bis 2040 noch aktiv bin, dann wäre ich schon 35. Aber vielleicht wäre Olympia in Deutschland ein Grund für mich, weiterzumachen. Ich glaube, dass es vor allem für den Nachwuchs, die dann das perfekte Alter hätten, eine große Motivation ist.2036 wäre auch eine Option. Dann wären Sie erst 31.Man weiß nie, was passiert. Mit 31 wäre man sicher noch konkurrenzfähig. Vielleicht nicht über die 1500 Meter, aber über 5000 oder 10 000 Meter.Ist die Bewerbung bei Ihnen im Verein oder mit anderen Athleten Thema?Wir haben schon mal über die Abstimmung gesprochen. In meinem Umfeld sind alle dafür – ich habe zumindest nichts anderes gehört.Wie gespannt blicken Sie auf die Abstimmung?Sehr. Es ist jetzt mal der erste Step. Ich bin optimistisch, dass die meisten für „Ja“ abstimmen. Ich werde das Ergebnis am Sonntag verfolgen.

Das Gespräch führte Stefanie Fischhaber.