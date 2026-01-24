Warum nicht? SV Gimbsheim-Trainer Steven Jones glaubt, dass er mit seiner Altrheiner Mannschaft durchaus auch in der Verbandsliga bestehen könnte. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Könnte Gimbsheim auch Verbandsliga? Zwei Protagonisten des SVG sprechen über die Konkurrenzfähigkeit der Altrheiner bei einem möglichen Aufstieg

Gimbsheim. In den letzten Jahren hat der Landesligist SV Gimbsheim durch gute Platzierungen immer wieder angedeutet, dass er sich sportlich in Richtung Verbandsliga orientiert. Aber könnte der Verein einen Aufstieg personell und strukturell stemmen?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Prinzipiell, da sind sich der Erste Vorsitzende Horst Heller und Cheftrainer Steven Jones einig, würde der SV im Falle des Falles das Abenteuer angehen. „Was das Personal und die Infrastruktur betrifft, müssten wir nicht nachbessern“, so Jones, der als ehemaliger Oberliga-Spieler weiß, wovon er spricht. Nur am Etat müsste man, wäre das Abenteuer dann doch ein längerfristiges, deutlich nachbessern. Jones: „Das ist zwangsläufig so. Wenn man eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten möchte, steigt der Etat von Liga zu Liga deutlich an.“ Trotz des jahrelang soliden Wirtschaftens des Vereins, sei es dann nötig neue Sponsoren an Land zu ziehen. Wobei Jones seinen aktuellen Spielern die Verbandsligatauglichkeit nicht von Vorneherein absprechen möchte. „Auch ohne zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen könnten wir zumindest kurzfristig in der Verbandsliga bestehen.“

Mehr Derbys für den SV in der Landesliga Wie Jones und sein Trainerteam würde die Mannschaft sicher die sportliche Herausforderung reizen, schätzt Horst Heller. Der ist überzeugt, dass der SV die Verbandsliga „stemmen könnte“. Attraktiver, gerade im Hinblick auf Derbys, sei aber die Landesliga, findet Heller. Aktuell würde höchstens das Duell mit dem VfB Bodenheim eine Etage höher unter die Rubrik „Derby“ fallen, wobei der Ligaverbleib des Tabellenfünfzehnten der Verbandsliga Südwest fraglich ist. Heller: „Aber du darfst ja den Spielern nicht sagen, dass sie nicht versuchen sollen aufzusteigen. Klar ist: Wenn wir irgendwann in die Situation kommen sollten, dann nehmen wir die Herausforderung natürlich auch an.“ Eine Verjüngung der Mannschaft – der aktuelle Kader der Schwarz-Weißen zählt zu den erfahreneren der Liga – wäre dann aber unabdingbar, so Heller. Ein Prozess, der unabhängig von der Liga schon begonnen hat. „Mit Yassin Yildiz, Artur Schreider oder Nico Wendling haben wir bereits junge Leute in die Mannschaft integriert. Im Sommer kommen weitere dazu, während einige Erfahrene, wie zum Beispiel Sebastian Schulz, neue Herausforderungen suchen“, sagt Jones.