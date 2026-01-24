Könnte Gimbsheim auch Verbandsliga?

Gimbsheim. In den letzten Jahren hat der Landesligist SV Gimbsheim durch gute Platzierungen immer wieder angedeutet, dass er sich sportlich in Richtung Verbandsliga orientiert. Aber könnte der Verein einen Aufstieg personell und strukturell stemmen?
Prinzipiell, da sind sich der Erste Vorsitzende Horst Heller und Cheftrainer Steven Jones einig, würde der SV im Falle des Falles das Abenteuer angehen. „Was das Personal und die Infrastruktur betrifft, müssten wir nicht nachbessern“, so Jones, der als ehemaliger Oberliga-Spieler weiß, wovon er spricht. Nur am Etat müsste man, wäre das Abenteuer dann doch ein längerfristiges, deutlich nachbessern. Jones: „Das ist zwangsläufig so. Wenn man eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten möchte, steigt der Etat von Liga zu Liga deutlich an.“ Trotz des jahrelang soliden Wirtschaftens des Vereins, sei es dann nötig neue Sponsoren an Land zu ziehen. Wobei Jones seinen aktuellen Spielern die Verbandsligatauglichkeit nicht von Vorneherein absprechen möchte. „Auch ohne zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen könnten wir zumindest kurzfristig in der Verbandsliga bestehen.“
Wie Jones und sein Trainerteam würde die Mannschaft sicher die sportliche Herausforderung reizen, schätzt Horst Heller. Der ist überzeugt, dass der SV die Verbandsliga „stemmen könnte“. Attraktiver, gerade im Hinblick auf Derbys, sei aber die Landesliga, findet Heller. Aktuell würde höchstens das Duell mit dem VfB Bodenheim eine Etage höher unter die Rubrik „Derby“ fallen, wobei der Ligaverbleib des Tabellenfünfzehnten der Verbandsliga Südwest fraglich ist. Heller: „Aber du darfst ja den Spielern nicht sagen, dass sie nicht versuchen sollen aufzusteigen. Klar ist: Wenn wir irgendwann in die Situation kommen sollten, dann nehmen wir die Herausforderung natürlich auch an.“
Eine Verjüngung der Mannschaft – der aktuelle Kader der Schwarz-Weißen zählt zu den erfahreneren der Liga – wäre dann aber unabdingbar, so Heller. Ein Prozess, der unabhängig von der Liga schon begonnen hat. „Mit Yassin Yildiz, Artur Schreider oder Nico Wendling haben wir bereits junge Leute in die Mannschaft integriert. Im Sommer kommen weitere dazu, während einige Erfahrene, wie zum Beispiel Sebastian Schulz, neue Herausforderungen suchen“, sagt Jones.
Die Chancen, dass ein Aufstieg in die Verbandsliga schon in diesem Jahr gelingt, sind klein – aber nicht illusorisch. Trotz der Ergebniskrise vor der Winterpause – in den letzten sieben Saisonspielen gelang nur ein Sieg – will Jones nicht schwarzmalen. „Wir hatten ein schweres Programm gegen Ende des Jahres und dabei riesige Personalsorgen. Unter diesem Aspekt haben wir es nicht schlecht gemacht. Auch in den Spielen, in denen wir verloren haben, haben wir nie schlecht gespielt.“
Nun ist nach der Winterpause die Kadersituation wieder etwas entspannter, lediglich Yassin Yildiz laboriert an einer Schambeinentzündung und der Langzeitverletzte Dennis Meis kann ebenfalls noch nicht wieder trainieren. Andere haben das Lazarett dagegen verlassen, darunter Mittelfeld-Abräumer Mauzinho Albino, dessen Fehlen man gegen Jahresende doch deutlich gemerkt hat. „Den kann man nicht ersetzen“, findet Horst Heller. Personell nachgelegt wurde indes trotz der jüngsten Personalprobleme nicht. „Weil die Kaderbreite eigentlich vernünftig ist“, findet Jones. Dessen Elf wird den Härtetest der Vorbereitung am 21. Februar Zuhause gegen Oberligist TSV Gau-Odernheim bestreiten. Eine Woche darauf startet die Fortsetzung der Rückrunde am 1. März in Knittelsheim.
Viele der vermeintlichen Konkurrenten im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg müssen an den restlichen Spieltagen noch im Altrhein antreten, darunter die Fortuna Billigheim-Ingenheim, der FSV Offenbach, der VfR Grünstadt und der aktuelle Tabellenführer, der SV Büchelberg. Auch wenn die Wormatia-Reserve im letzten Heimspiel des SV deren saisonübergreifende Siegesserie jäh beendete, dürfte es für die Gästeteams nach wie vor nicht einfach werden im Gerhard-Oswald-Stadion etwas Zählbares mitzunehmen. Jones: „Die ersten sieben bis neun Mannschaften der aktuellen Tabelle haben alle noch Chancen auf Platz eins oder zumindest den Relegationsplatz. Wenn es eine dieser Mannschaften schafft, eine Siegesserie zu starten, dann wird sie auch Meister.“ Und müsste dann in der Folgesaison die Verbandsligatauglichkeit unter Beweis stellen. Der SV Gimbsheim wäre bereit dafür – prinzipiell.