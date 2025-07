"Können zufrieden sein": Heimstetten rettet sich in letzter Sekunde

Womöglich hat ihn aber auch eine Vorahnung beschlichen, dass er die Tormusik heute noch öfter abspielen darf – obschon es zwischenzeitlich nicht danach aussieht. Denn die im Sommer kräftig durcheinandergewirbelte SVH-Elf gerät in ihrem ersten Ligaspiel mit 0:3 in Rückstand. Doch weil Co-Spielertrainer Lukas Riglewski in der Schlussphase noch einen Doppelpack schnürt, rettet sich Heimstetten am Ende zu einem 3:3-Remis.

„Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann können wir in Summe mit dem Punkt zufrieden sein“, resümiert Sarah Romert nach ihrem Debüt als Cheftrainerin des SVH. „Die erste Halbzeit ging klar an Nördlingen. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann in die Hand genommen.“