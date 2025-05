„Können vier oder fünf kassieren“ – Olching verliert Kellerduell gegen Cosmos Aystetten

Jetzt herrscht Klarheit: Der SC Olching muss den Umweg über die Relegation gehen, wenn er noch die Landesliga halten will.

Olching – Vorne gefährlich und hinten anfällig – so hatte Olchings Trainer Felix Mayer Samstagsgegner Cosmos Aystetten vor der Partie charakterisiert. Vor allem ersteres bestätigte sich. Mit 1:2 (0:1) zogen die Amperstädter den Kürzeren und sind somit vollends raus aus dem Rennen um den direkten Klassenerhalt. Von einer verdienten Niederlage sprach Mayer nach der Partie. „Wir können vier oder fünf kassieren“, so der SCO-Coach. Und das, obwohl seine Mannschaft zu gefühlt 80 Prozent der Zeit ein spielerisches Übergewicht hatte. „Aystetten hat sich praktisch nicht am Spiel beteiligt.“

Abschlussschwäche führt zu Defensivproblemen

Doch die Gastgeber fanden fast über die gesamte Dauer der Begegnung kein Mittel, um ihre spielerische Überlegenheit auch in Torgefahr umzumünzen. Erst der eingewechselte Maximilian Schwahn brach mit seinem Kopfball zum 1:2 den Bann (86.) – zu spät für die Wende. „Davor sind aber schon zahlreiche Flanken ergebnislos reingesegelt“, monierte Mayer, der bei seinen Spielern zu wenig Zielstrebigkeit auf dem Weg zum Tor vermisste. Entweder geriet der letzte Pass zu ungenau oder die Strafraumbesetzung habe nicht gepasst, so der SCO-Trainer – oder kurz: „Irgendwie haben wir seit zwei, drei Spielen Ladehemmung.“

Und das wirke sich jetzt auch auf die Defensive aus, erklärte Mayer. Während seine Spieler einen Treffer erzwingen wollten, seien sie sehr hoch gestanden und hätten Aystetten entsprechend große Räume angeboten. Und die nutzten die Gäste aus dem Landkreis Augsburg mit ihrer hochgelobten Offensive ein ums andere Mal aus. Bereits in der 9. Minute hatten zwei Pässe gereicht, um nahezu die gesamte Olchinger Hintermannschaft zu überspielen, sodass Pascal Mader aus spitzem Winkel zur Gästeführung einschieben konnte.

Aystettens Konter sind eine Dauergefahr

Diese Konter blieben ein Erfolgsrezept: Noch vor der Pause scheiterte Mader nach einem ähnlichen Gegenzug am Pfosten. Im zweiten Durchgang hatte dann Maximilian Heckel die Riesen-Chance, den Sack endgültig zuzumachen und auf 3:0 zu erhöhen. Doch er fand binnen weniger Sekunden gleich dreimal in SCO-Keeper Maximilian Hoffmann seinen Meister. Zuvor hatte Aystettens Top-Torjäger Stefan Simonovic – auch er ließ einige gute Gelegenheiten liegen – per Strafstoß das 2:0 besorgt (56.).

Mayer konnte der Niederlage dennoch etwas Positives abgewinnen. Nicht nur habe die Einstellung bei seinen Spielern wieder gestimmt. „Auch der Spielaufbau war besser als zuletzt.“ Jetzt müssen daraus nur noch Tore entstehen, wenn es über den Umweg Relegation doch noch zum Klassenerhalt reichen soll. (Thomas Benedikt)