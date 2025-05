„Können uns auf keinen verlassen“ – Olching will aus eigener Kraft den Relegationsplatz sichern

Dass der direkte Klassenerhalt für den SC Olching nicht mehr möglich ist, steht fest. Jetzt gilt es, zumindest den Relegationsplatz zu sichern.

Olching – Zwar haben die Olchinger zwei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte Vorsprung auf Wertingen. Doch die ließen zuletzt mit zwei Siegen in Serie aufhorchen. „Fakt ist, dass sie uns noch gefährlich werden können“, sagt SCO-Trainer Felix Mayer. Er betont: „Wir können uns auf keinen verlassen und müssen selbst für die Punkte sorgen.“ Am besten schon am Sonntag, 17 Uhr beim FC Ehekirchen.

Doch Auswärtsspiele in Ehekirchen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen. Ein enger Platz mit vielen Zuschauern sorgt regelmäßig für stimmungsvolle Duelle. „Die wissen schon, warum sie das machen“, sagt der SCO-Trainer zur Terminierung. Herausforderung Nummer zwei ist die Ehekirchener Offensive mit Christoph Hollinger und Maximilian Schmidt (je 17 Tore). Zusammen sorgte das Duo für rund drei Viertel aller FCE-Treffer. Trotzdem hängen die Sonntags-Gastgeber ebenfalls tief im Abstiegskampf und brauchen dringend Punkte – Motivation ist garantiert.

Dennoch blick Mayer der Partie positiv entgegen. „Es war nicht alles schlecht, nur weil wir dreimal in Folge verloren haben.“ Dazu habe man an einigen Stellschrauben gedreht, sodass wieder ein Erfolgserlebnis gelingen soll – und damit auch die Relegation gesichert wird. (Thomas Benedikt)