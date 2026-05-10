"Können nicht jedes Spiel gewinnen": Aschau beendet Bruckmühls Serie

Für Bruckmühl gab es gegen Aschau erneut nichts zu holen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Bruckmühl musste sich nach vier Siegen in Folge mal wieder geschlagen geben. Gegen den SV Aschau am Inn gab es in der Bezirksliga eine 0:2-Pleite.

In einer über 90 Minuten relativ chancenarmen Partie behielten die Gäste, wie bereits im Hinspiel, schlussendlich verdient die Oberhand. Der Aufsteiger nutzte zwei ihrer wenigen Chancen. Auf der Gegenseite schaffte es Bruckmühl zu selten für Torgefahr zu sorgen, im Gegensatz zu den vergangenen Partien.

Bruckmühl – Der Erfolgslauf des SV Bruckmühl ist zu Ende. Der Klub aus dem Mangfalltal musste sich im Kellerduell, das zugleich jedoch das Aufeinandertreffen zwischen dem formstärksten und viert formstärksten Team der Bezirksliga Ost war, dem SV Aschau am Inn am Freitagabend geschlagen geben.

Bastian Grahovac trifft zur Führung: „Das ist schon brutal“

Nach 20 Minuten brachte Bastian Grahovac den SVA auf die Siegerstraße. Der Torschütze setzte sich zusammen mit Yves Koreck über die rechte Bruckmühler Seite durch und war dann frei durch. Aus spitzem Winkel jagte der ehemalige Regionalliga-Spieler das Spielgerät über SVB-Keeper Maximilian Gröbmeyer hinweg unter die Latte. Trainer Mike Probst ärgerte sich über die Entstehung: „Der Gegner kann durch vier Spieler von uns bis zum Abschluss laufen. Das ist schon brutal.“

Im direkten Gegenzug hätte Lukas Steidl auf der Gegenseite für die perfekte Antwort sorgen können. Philipp Keller chippte den Ball unmittelbar nach dem Anstoß in den Strafraum auf den eingelaufenen Steidl. Der beste Torjäger der Hausherren setzte den Ball knapp am langen Eck vorbei.

Bastian Grahovac lässt Sitzer zur Entscheidung liegen

Keine drei Minuten später spielte der SVB eine Ecke überlegt aus. Der Versuch von Michele Cosentino, den Marlon Radzynski am langen Eck sogar noch hauchdünn verpasste, trudelte abgefälscht am Pfosten vorbei.

Die nächsten Highlights ließen aus Sicht der Zuschauer im Mangfallstadion dann lange auf sich warten. Nach etwas mehr als einer Stunde hätte Grahovac jedoch zwingend für die vorzeitige Entscheidung aus Aschauer Sicht sorgen müssen. Der Offensivspieler traf aus kurzer Distanz vor dem leeren Tor nur den Pfosten.

SV Aschau entscheidet Partie in der Schlussphase

Mit Anbruch der absoluten Schlussphase hatte dann Cosentino die beste Möglichkeit auf den Ausgleich für den SVB nach der Pause. Seine Direktabnahme ging wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Wenige Augenblicke später machte Aschau dann doch den Deckel drauf. Kapitän Johannes Baptist Asanger verstolperte den Ball zunächst, schaffte es aber trotzdem das Spielgerät an Bezirksliga-Debütant Paul Mitterhuber, der kurz zuvor für sein Abschiedsspiel im Dress des SVB eingewechselt worden war, vorbeizuschieben.

Mike Probst: „Die Leistung war in Ordnung“

Auch beim zweiten Gegentreffer zeigte sich Probst nicht zufrieden mit seiner Hintermannschaft: „Auch diese Aktion hätten wir gelöscht bekommen müssen. Der Torschütze bleibt im Rasen hängen und kommt trotzdem noch zum Abschluss.“

Mit der 0:2-Pleite im letzten Heimspiel der Saison endete die Bruckmühler Mini-Serie von zuletzt vier Siegen in Folge. „Wir können uns nichts nachsagen lassen. Die Leistung war in Ordnung. Am Ende hat die Durchschlagskraft gefehlt und wir haben es zu kompliziert gespielt. Der Gegner hat zwei geradlinige Tore gemacht. Wir wollten 15 Spieler haben, die Feuer in sich tragen. Das habe ich gesehen. Wir können nicht jedes Spiel gewinnen und haben dieses nicht hergeschenkt.“

Niko Hable feiert Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause

Aus Bruckmühler Sicht gab es trotz der Niederlage am Freitagabend noch eine positive Nachricht: Niko Hable feierte in der Schlussphase sein Comeback und damit auch Pflichtspieldebüt für den SVB. Der Offensivspieler hatte sich im ersten Testspiel der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen.

Für weitere schöne Schlagzeilen sorgte die zweite Mannschaft am Samstagnachmittag. Das Team von Trainerduo Erich Dreher und Charly Kunze holte im Kreisklassen-Kellerduell gegen den WSV Aschau den dritten Sieg in Folge, und das erneut gegen einen direkten Konkurrenten.

SV Bruckmühl II schlägt WSV Aschau

Dabei sah es in einer eher chancenarmen ersten Halbzeit noch nicht zwingend nach dem nächsten Befreiungsschlag aus. Die Gäste gingen nach einem Fehler im Spielaufbau des SVB II zunächst in Führung.

Lukas Helldobler gelang kurz vor der Pause mit seinem Debüttreffer in Rot und Weiß der Ausgleich. Der Defensivspieler drückte eine abgefälschte Ecke von Johannes Brendle aus kurzer Distanz über die Linie.

SV Bruckmühl II trifft dreifach in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drehte Bruckmühl dann auf. Johannes Brendle traf zunächst nach Vorlagen von Patrick Gigla und Charly Kunze doppelt und leitete damit den nächsten Sieg ein. Marcel Buzas legte in der Schlussphase nach einem Konter den vierten Treffer nach. Der Ball kam direkt von Torwart Gabriel Fliegerbauer. Mit der letzten nennenswerten Aktion egalisierte Aschau den direkten Vergleich vom Punkt.

Mit dem inzwischen achten Saisonsieg ist der Klassenerhalt für die Zwoate zum Greifen nahe. Drei Spieltage vor Schluss liegt der Vorsprung auf die Relegations- und Abstiegsplätze mittlerweile jeweils bei sechs Zählern. Das Heimspiel der Dritten in der C-Klasse gegen den ESV Rosenheim II im Anschluss fand nicht statt. (Alexander Nikel)