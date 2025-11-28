„Können nicht jedes Mal vier Tore schießen“: Letztes Spiel des Jahres führt Buchbach zu den Kickers

Der TSV Buchbach gastiert am heutigen Freitag um 18.30 Uhr bei den Würzburger Kickers, die aktuell den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Bayern einnehmen und sich bei sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Nürnberg 2 noch Chancen auf den Titel ausrechnen.

Die Mannschaft von Trainer Marc Reitmaier ist bereits seit zwölf Spielen ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom 29. August, als sich die Unterfranken dem FC Augsburg 2 mit 3:4 geschlagen geben mussten. Trotz dieser Serie haben die Kickers bei fünf Unentschieden doch einige Punkte liegen gelassen. So auch beim 1:1 im Hinspiel Anfang August, als die Buchbacher dem Sieg deutlich näher waren.

Mit 16 Gegentreffern stellen die Mainfranken die beste Abwehr der Liga, die Gäste mussten dagegen schon 37 Treffer schlucken, nur Ansbach, Hankofen-Hailing und Aschaffenburg haben mehr Gegentore kassiert. „Wir müssen einfach im Verbund besser verteidigen, das betrifft nicht nur die hintere Kette. So sehr ich das Offensivspiel liebe, so sehr hasse ich Gegentore. Und natürlich können wir nicht jedes Mal vier Tore schießen, um zu gewinnen“, sagt Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic, dessen Offensive bereits 35 Mal erfolgreich war, während die Würzburger bei 33 Treffern liegen.