„Können kaum fassen, dass wir Tabellenführer sind“ – Walpertskirchen stürmt an die Spitze

Die Siegesserie von Bezirksliga-Aufsteiger SV Walpertskirchen ist auch gegen den TSV Rohrbach nicht gerissen. Die Mannschaft von Trainer Josef Heilmeier gewann am Sonntagnachmittag vor 240 Zuschauern im heimischen Stadion souverän und verdientermaßen mit 3:0 Toren (2:0). Damit fährt der Aufsteiger im vierten Spiel bereits den vierten Sieg ein und übernimmt früh in der Saison sensationell die Tabellenführung.

Die Gastgeber hatten auch das Glück des Tüchtigen und nach einer knappen halben Stunde stand es 2:0. Ein Rohrbacher Verteidiger hatte eine halbhohe Hereingabe von SVW-Kapitän Christian Käser unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (29.).

Mit der ersten Chance gingen die Walpertskirchener gleich in Führung, weil Tobias Rauch aus elf Metern die Verantwortung übernahm, die Nerven behielt und einen vertretbaren Elfmeter eiskalt flach zum 1:0 einschieben konnte (2.). Paul Jäger war zuvor im Rohrbacher Strafraum gefoult worden.

Noch vor dem Pausenpfiff hätte die Heilmeier-Elf das 3:0 und das 4:0 machen können beziehungsweise müssen. Doch Käser traf nach einer sehenswerten Kombination nur den Pfosten. Und wenig später ging ein direkter Freistoß von Florian Baumann nur an die Querlatte des Gästetores.

Rohrbach hatte nach dem frühen Gegentreffer zeitweise eine Drangphase, verpasste es aber, den Ausgleich zu erzielen. Walpertskirchen veredelte hingegen nach einer knappen Stunde einen sehr guten Spielzug zur Entscheidung. Wieder war es Käser, der von der Grundlinie flankte. Luca Fellermeier war zur Stelle und traf in der Box technisch sehenswert per Volleyabnahme zum 3:0-Endstand (59.).

Trainer Heilmeier: „Es war ein verdienter Sieg für uns. Meine Mannschaft hat zu den richtigen Zeitpunkten die 2:0-Führung herausgeschossen und insgesamt eine sehr reife Leistung gezeigt. Rohrbach hatte, abgesehen von einer kurzen Drangphase nach unserem frühen Führungstreffer, kaum nennenswerte Torchancen.“ Sportlicher Leiter Max Büchlmann: „Das Spiel hätte auch noch deutlicher zu unseren Gunsten ausgehen können, wenn ich an unsere beiden Aluminiumtreffer kurz vor der Halbzeitpause denke. Wir können alle selbst kaum fassen, dass wir jetzt gerade Tabellenführer sind. Wir spielen als Aufsteiger zum allerersten Mal überhaupt in der Bezirksliga.“

Trotz des starken Saisonstarts stapelt Heilmeier tief: „Jeder Punkt, den wir holen, ist ein gewonnener im Kampf um den Klassenerhalt.“