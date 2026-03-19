Können Jüchen und Baumberg zum Stolperstein werden? – Foto: Hubert Wilschrey

Spieltag 24 in der Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden. Am Sonntag braucht der VfB Homberg ein Erfolgserlebnis beim KFC Uerdingen - das bringt der Spieltag!

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:15 PUSH

________________ Liveticker: FC Büderich - Holzheimer SG

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Blau-Weiß Dingden

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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