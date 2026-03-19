 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Können Jüchen und Baumberg zum Stolperstein werden?

Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Können Jüchen und Baumberg zum Stolperstein werden?
Können Jüchen und Baumberg zum Stolperstein werden? – Foto: Hubert Wilschrey

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DJK Frintrop

Spieltag 24 in der Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden. Am Sonntag braucht der VfB Homberg ein Erfolgserlebnis beim KFC Uerdingen - das bringt der Spieltag!

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00live

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
16:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - SC St. Tönis

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

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Liveticker: SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:15

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Liveticker: FC Büderich - Holzheimer SG

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

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Liveticker: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

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Liveticker: TSV Meerbusch - Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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