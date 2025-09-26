„Können ein unangenehmer Gegner sein“ – Nächstes Kellerduell für Geiselbullach

Vom Monat der Wahrheit sprach Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held. Nach der Niederlage gegen Wolfratshausen soll in Untermenzing ein Sieg her.
Geiselbullach – Während der SC Olching von der Tabellenspitze grüßt, krebst der Stadtrivale TSV Geiselbullach im Tabellenkeller herum. Der negative Tiefpunkt, die 2:3-Heimniederlage gegen das bis dahin noch sieglose Schlusslicht BCF Wolfratshausen, ist aufgearbeitet. „Da sind auch deutliche Worte gefallen“, berichtet Spielertrainer Stefan Held. Nun blicke man aber voller Vorfreude auf das Auswärtsspiel am Sonntag, 14 Uhr, beim SV Untermenzing. Held zeigt sich optimistisch, dass „wir eine Reaktion zeigen können.“ In den beiden Trainingseinheiten habe man ordentlich gearbeitet. „Wenn wir die Leistung ins Spiel transportieren können, dann können wir ein unangenehmer Gegner sein.“
Mit einem Sieg könnte der TSV Geiselbullach den Rückstand aufs rettende Ufer verkürzen. Aktuell liegt die Mannschaft vier Zähler hinter Untermenzing. Noch ist alles im Rahmen, dennoch befinde man sich „unter Zugzwang.“ Bis auf die beiden Langzeitverletzten Jens Bürger und Maximilian Morstein sowie den beruflich unabkömmlichen Felix Thurner kann Held auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Wir werden ein anderes Gesicht zeigen.“ (Dirk Schiffner)