„Können ein unangenehmer Gegner sein“ – Nächstes Kellerduell für Geiselbullach

Geiselbullach – Während der SC Olching von der Tabellenspitze grüßt, krebst der Stadtrivale TSV Geiselbullach im Tabellenkeller herum. Der negative Tiefpunkt, die 2:3-Heimniederlage gegen das bis dahin noch sieglose Schlusslicht BCF Wolfratshausen, ist aufgearbeitet. „Da sind auch deutliche Worte gefallen“, berichtet Spielertrainer Stefan Held. Nun blicke man aber voller Vorfreude auf das Auswärtsspiel am Sonntag, 14 Uhr, beim SV Untermenzing. Held zeigt sich optimistisch, dass „wir eine Reaktion zeigen können.“ In den beiden Trainingseinheiten habe man ordentlich gearbeitet. „Wenn wir die Leistung ins Spiel transportieren können, dann können wir ein unangenehmer Gegner sein.“