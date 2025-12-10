Können die SF Broekhuysen den VfL Rhede überholen?

17. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Im Tabellenkeller kämpfen der TSV Weeze und der SV Haldern um Big Points im direkten Duell. So läuft der letzte Spieltag des Jahres:
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern