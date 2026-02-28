„Können das nicht wiedergutmachen“ – KFC Uerdingen will den Dreier Oberliga: Am Sonntag empfangen die Uerdinger den FC Büderich in der Grotenburg. Gegen seinen Ex-Verein wird Justin Möllering seine Chance im Tor bekommen. Die Hinspiel-Niederlage spielt bei den Krefeldern keine Rolle mehr. von Marvin Wibbeke · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

KFC Uerdingen will auch gegen den FC Büderich jubeln – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Oberliga: Im Anschluss an die außerordentliche Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen am Mittwochabend war Norbert Philipp zum neuen Vorsitzenden des Vereins ernannt worden. In seiner Antrittsrede sprach er davon, in Zukunft nur allzu gerne wieder vermehrt sportliche Schlagzeilen über den Verein lesen zu wollen.

Gründe dafür liefern die Mannschaft und Trainer Julian Stöhr einige. Denn zumindest der Pflichtspielstart in das Jahr 2026 kann sich sehen lassen. Bei zwei Spielen steht die Maximalausbeute von sechs Punkten zu Buche, zudem ein Torverhältnis von 7:0 Toren. Das war nach den Ergebnissen aus den Vorbereitungsspielen so nicht zu erwarten gewesen, dort hatten sich die Uerdinger zumeist schwergetan und sogar empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen. Die Begrifflichkeit „empfindliche Niederlage“ dürfte auch eine der ersten Assoziationen sein, wenn Julian Stöhr und seine Mannschaft an das Hinspiel beim FC Büderich zurückdenken. Im September des vergangenen Jahres setzte es am vierten Spieltag ein deutliches 1:4 in Büderich, nachdem die ersten vier Pflichtspiele (drei in der Liga und die erste Runde im Verbandspokal) sowie die acht Testspiele allesamt ohne Niederlage bestritten wurden. Bei einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft war dies auch nicht zwingend zu erwarten.

Stöhr sieht sein Team gefestigt Die Niederlage in Büderich leitete für den KFC damals auch eine Phase ein, die eher von Rückschlägen als von Erfolgserlebnissen geprägt war. Sollte es nun im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr in der Grotenburg) erneut eine Niederlage geben, würde der KFC anders damit umgehen können. Davon ist Julian Stöhr überzeugt. „Das wird sich nicht wiederholen. Wir sind heute viel gefestigter als damals“, betont er. Überhaupt möchte er dem Hinspiel gar nicht so viel Bedeutung beimessen, auch wenn es eben seine erste Niederlage als Cheftrainer des KFC Uerdingen war. Worte wie „Wiedergutmachung“ oder „Revanche“ seien für ihn fehl am Platz. „Wir können das nicht wiedergutmachen, die Punkte sind weg“, sagte er auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels. Anders als etwa im Europapokal, wo es in der K.o.-Phase mit Hin- und Rückspiel tatsächlich möglich sei, ein Resultat wieder aufzuholen, gehe es am Sonntag „nur“ um drei ganz normale Punkte. Das Ergebnis sei da zweitrangig. Möllering erhält seine Chance Einer, der seinen Anteil an der 1:4-Niederlage im Hinspiel hatte, zählt nun zum Kader des KFC. Justin Möllering, damals noch Stammkeeper beim FC Büderich, hatte den Uerdinger Angriff mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung getrieben. Er war in der Winterpause nach Krefeld gewechselt und fand sich zunächst auf der Bank wieder. Gegen seinen Ex-Klub und auch im Nachholspiel gegen Baumberg soll er aber seine Chance bekommen. Es mag im ersten Moment merkwürdig klingen, dass ein Trainer den Torwart wechselt, obwohl die beiden vergangenen Spiele ohne Gegentor gewonnen wurden. „Mit Jonas Holzum und Justin Möllering war das so schon vor Wochen abgesprochen“, sagt Stöhr. Insofern sei es im Team kein Thema, über das diskutiert werden müsse. „Jonas hat das in den beiden Spielen sehr gut gemacht“, lobt der Trainer, aber nun soll der Neue eben seine Chance erhalten.