„Können das einordnen“: SV Ohlstadt hakt höchste Pleite seit drei Jahren ab

Ohlstadt – Es ist das schlimmste Gefühl für einen Torwart: Der Moment, wenn ein Schuss hinter ihm einschlägt. Seine Mitspieler wenden sich ab, während er allein mit seiner Enttäuschung zurückbleibt. Mit Wut im Bauch und der ständigen Frage im Kopf, ob er den Treffer hätte verhindern können, holt er den Fußball aus dem Gehäuse und schießt ihn Richtung Anstoßkreis. Sobald der Pfiff des Schiedsrichters ertönt, beginnt das Spiel von Neuem. Für den Keeper heißt es dann: sofort abhaken, um nicht einen Fehler und weiteren Treffer zu riskieren.

Solch ein Szenario durchlebte am Sonntagnachmittag Jonas Fuhrmann beinahe in Endlosschleife. Fünfmal kramte er das Spielgerät aus den Maschen, musste mit seinen Ohlstädtern beim Bezirksliga-Heimauftakt gegen den 1. FC Penzberg eine herbe 0:5-Pleite hinnehmen. Umso bemerkenswerter, dass er sagt: „Lieber verlieren wir einmal hoch, aber punkten danach wieder. Klar ist das nicht schön, aber das gehört zum Job dazu.“

Schnell hatten sich die Ohlstädter im Kreis versammelt, steckten nach der höchsten Pflichtspielniederlage seit drei Jahren die Köpfe zusammen und kamen zu dem Schluss: Ja, sie haben sich eine kräftige Watschn abgeholt, aber der Schmerz vergeht schnell. Zwei Besonderheiten sorgten für die Schlappe, die der SVO schnell als Arbeitsunfall zu den Akten legte. Punkt eins: Die massiven Ausfälle, die der Liganeuling zu verkraften hatte. Elf Akteure gingen Anton Geiger ab. Elf, die einfach nicht zu ersetzen waren. „Das ist ein massiver Qualitätsunterschied. So waren wir weit davon weg, konkurrenzfähig zu sein“, konstatiert der Trainer.

Als nächstes gegen Denklingen

Punkt zwei: Die Klasse des Gegners. Egal was der SVO auch probierte, der Schachzug lief ins Leere. Nach dem ersten Nackenschlag opferte Geiger einen Stürmer, um defensiv kompakter zu stehen, stellte auf eine 4-1-4-1-Formation um. „Damit haben wir die Räume enger gemacht.“ Das klappte zunächst ganz gut, kostete den SVO jedoch nahezu jede Offensivgefahr. Der zweite Nackenschlag brachte Geiger daher zum Umdenken. Er schickte Klaus Zach nach vorne, spielte in der Abwehr fortan Mann-gegen-Mann– und mit dem Feuer. Er verbrannte sich. Zwei schnelle Penzberger Treffer, schon ruderten die Verantwortlichen wieder zurück – Partie gelaufen. Zurückblieb nur eine Wunde, keine Narbe. „Wir werden nie ein 0:2 verwalten“, stellt Geiger klar. Er weiß nur zu gut, was ein Anschlusstreffer am Boschet auslösen kann. „Diesmal wurden wir zweimal bestraft – unterm Strich ist es egal.“

Zumal Verbrennungen in der Bezirksligasaison eingeplant sind. „Wir waren nicht brutal enttäuscht“, betont Torwart Fuhrmann. „Wir können das schon einordnen.“ Im Training wollen sich die Burschen nun wieder das nötige Selbstvertrauen erarbeiten, dann „gehen wir auch mit einem guten Gefühl rein“. Mit Johannes Fischer (Rotsperre), Kevin Lahmeyer (angeschlagen) und Leonhard Jais (Urlaub) drängen zudem drei Fußballer zurück in die Startelf und sollen dafür sorgen, dass ihr Keeper bei der nächsten schweren Partie am Boschet gegen Denklingen (Samstag, 16 Uhr) nicht so oft hinter sich greifen muss. Das Gefühl würde er gerne vermeiden.