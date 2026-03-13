"Können befreit aufspielen" - Fallersleben empfängt Göttingen 05 Göttingen gewann drei von drei Duellen gegen Fallersleben von NK · Gestern, 22:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben trifft am Wochenende auf den 1. SC Göttingen 05. Während die Gäste als Tabellenfünfter weiterhin Anschluss an die oberen Plätze halten wollen, geht Fallersleben als Tabellenneunter in die Partie und will weiter klettern..

Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow blickt aufgrund der aktuellen Form optimistisch auf das Spiel. „Nach unserem erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr gehen wir mit breiter Brust ins Spiel gegen 05.“ Gleichzeitig ordnet er die Rollenverteilung klar ein. „Gegen 05 gab es in unseren bisherigen Partien allerdings nie etwas zu holen. Außerdem strebt Göttingen weiter nach oben, daher sehen wir sie als klaren Favoriten und können befreit aufspielen.“

Brinkwerth rechnet mit einem selbstbewussten Gegner. „Ich denke, da werden wir auf eine Mannschaft treffen, die sich aufgrund ihres Kunstrasens, trotz des Wetters, einigermaßen gut vorbereiten konnte und in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt hat.“ Besonders die Spielweise der Gastgeber hebt er hervor. „Das ist eine sehr junge, spielstarke und vor allem vom Tempo her starke Mannschaft. Ich denke, das wird ein ziemlich enges Spiel.“