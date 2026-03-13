"Können befreit aufspielen" - Fallersleben empfängt Göttingen 05

Der VfB Fallersleben trifft am Wochenende auf den 1. SC Göttingen 05. Während die Gäste als Tabellenfünfter weiterhin Anschluss an die oberen Plätze halten wollen, geht Fallersleben als Tabellenneunter in die Partie und will weiter klettern..
Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow blickt aufgrund der aktuellen Form optimistisch auf das Spiel. „Nach unserem erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr gehen wir mit breiter Brust ins Spiel gegen 05.“ Gleichzeitig ordnet er die Rollenverteilung klar ein. „Gegen 05 gab es in unseren bisherigen Partien allerdings nie etwas zu holen. Außerdem strebt Göttingen weiter nach oben, daher sehen wir sie als klaren Favoriten und können befreit aufspielen.“
Brinkwerth rechnet mit einem selbstbewussten Gegner. „Ich denke, da werden wir auf eine Mannschaft treffen, die sich aufgrund ihres Kunstrasens, trotz des Wetters, einigermaßen gut vorbereiten konnte und in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt hat.“
Besonders die Spielweise der Gastgeber hebt er hervor. „Das ist eine sehr junge, spielstarke und vor allem vom Tempo her starke Mannschaft. Ich denke, das wird ein ziemlich enges Spiel.“
Entscheidend könnte aus seiner Sicht sein, wie seine Mannschaft mit dem Pressing der Fallerslebener umgeht. „Für uns wird es darauf ankommen, Fallersleben nicht viele Möglichkeiten zum umschalten zu geben und auch gegen ihr Offensivpressing gute Lösungen zu finden, um nicht unnötige Ballverluste zu haben.“
Brinkwerth erwartet: „Ich denke, Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass die auf unserer Seite sind. Personell sieht es mit den ganzen Rückkehrern, die wir jetzt im Winter hatten, ganz gut aus, sodass man da definitiv nicht meckern kann.“
In der Tabelle liegt Göttingen 05 aktuell auf Rang fünf, Fallersleben auf Platz neun. Die direkte Bilanz spricht dabei klar für die Gäste: Alle drei bisherigen Duelle gingen an Göttingen, darunter auch das Hinspiel, das mit 4:0 endete.
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Fallersleben.