»Können auf der Leistung aufbauen«: Niederbayerns Teams im Härtetest

Trotz starkem Spiel: Landau (schwarze Trikots) muss sich letztlich mit 0:1 gegen Ruhmannsfelden geschlagen geben – Foto: Becherer

Auf Niederbayerns Fußballplätzen war am heutigen Samstag wieder einiges geboten. Zahlreiche Mannschaften standen in Test- und Vorbereitungsspielen auf dem Platz. Fupa gibt euch einen Überblick.

Ein gelungener Test aus Landshuter Sicht: Gegen den Bayernligist aus Deisenhofen erkämpften sich die Niederbayern ein Unentschieden. Ein weiteres positives Signal für den Aufstiegskandidaten der Landesliga Mitte, der seine Ambitionen einmal mehr unterstrich.

Max Meier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Guter Test gegen einen starken Bayernligisten. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel. Nach der Pause war Deisenhofen sehr präsent und wir mussten viel verteidigen. Das haben wir gut angenommen.“





Es war ein gelungener Test aus Sicht der Gäste. Gegen den Tabellenersten der Bezirksliga Ost zeigte das Team von Trainer Christoph Schambeck ein gutes Spiel. Letztlich musste man sich rein ergebnistechnisch jedoch mit einer 0:1- Niederlage zufrieden geben. Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau/Isar): „Aus unserer Sicht war das heute ein sehr gelungener Test gegen einen starken Gegner, welcher natürlich auch individuell brutal besetzt ist. Aus meiner Sicht war es ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht sogar mit der ein oder anderen klareren Chance für uns. Wir hätten uns auf alle Fälle ein Tor verdient gehabt. Das Ergebnis ist am Ende des Tages allerdings zweitrangig. Wichtig ist die Leistung, auf welcher wir auf jeden Fall aufbauen können."

Die Gäste gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Haas (45.) in Führung und nahmen den Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Teisbacher deutlich verbessert und belohnten sich durch Doppeltorschütze Harlander, der mit Treffern in der 54. und 87. Minute die Partie drehte und den Heimsieg perfekt machte. Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Die ersten 25 Minuten war es ein ganz schwacher Auftritt von uns, hier hat überhaupt nichts gepasst und ein stark aufspielendes Neufraunhofen hätte in Führung gehen müssen. Anschließend wurde es bis zur Halbzeit etwas besser, leider lassen wir hier drei, vier Großchancen liegen und nach einem zu kurzen Rückpass gehen wir mit einem Rückstand in die Pause. Die zweite Halbzeit war deutlich strukturierter. Wir waren dann klar spielbestimmend und konnten das Spiel letztlich auch noch drehen. Im Ganzen gesehen aber zu wenig von uns und noch reichlich Luft nach oben.“

