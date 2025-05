„Können auf den Platz bringen“: VfB Forstinning im Hinspiel bei Wacker München

Der VfB Forstinning (weiß) tankt mit einem 5:2-Erfolg gegen den SV Bruckmühl noch einmal Selbstvertrauen vor der anstehenden Relegation. – Foto: Markus Nebl

Relegationsstart für den VfB Forstinning: Am heutigen Donnerstagabend tritt die Mannschaft von Trainer Ivica Coric um 18.30 Uhr zum Hinspiel beim Bezirksligisten FC Wacker München (Bezirkssportanlage Demleitnerstraße 2) an, ehe am Sonntag um 16 Uhr das Rückspiel im Forstinninger Sportpark steigt.

Der Sieger kämpft dann gegen den Gewinner aus dem Duell ASV Dachau gegen SV Pullach in der kommenden Woche um einen freien Platz in der Landesliga. Ivica Coric sammelte über sein bestehendes Netzwerk vorab bereits die notwendigen Infos und konnte sich schon ein Bild machen über den Kontrahenten aus München. „Aber primär ist wichtig, dass wir unsere Leistung, unser Können auf den Platz bringen.“ Damit möchte der erfahrene VfB-Trainer auch die letzten beiden Siege aus dem regulären Punktspielbetrieb als Motivation in die physisch und mental enorm fordernde Relegationsrunde mitnehmen. Dabei wird jede verfügbare Kraft gebraucht. Aber mit Marco Rastel, Mike Opara und Mohamad Awata werden neben dem Langzeitverletzten Mathias Hirt drei weitere angeschlagene Leistungsträger den Forstinninger Fußballern fehlen.

Angesichts der unerwünschten Saisonverlängerung tritt momentan auch die Planung für die kommende Saison etwas in den Hintergrund. Auch wenn Abteilungsleiter Thomas Herndl bereits viele Gespräche geführt hat und noch viele weitere führen muss. Mit dem FC Wacker München wartet nun ein echter Traditionsverein auf den VfB Forstinning in der Landesliga-Relegation. Einst stellte der FC Wacker die dritte Fußballkraft in der Landeshauptstadt und erreichte vor etwa einem Jahrhundert sogar zweimal das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Bis zum Ende der 1980er-Jahre kickte der FC dann immer wieder in der Regional- und Bayernliga. Danach bröckelte der Glanz – und der Weg führte in die Niederungen der tiefsten Amateurklassen, ehe in den vergangenen Jahren wieder ein Aufwärtstrend bis hin zur Bezirksliga Süd einsetzte.