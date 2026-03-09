Könker-Doppelpack ebnet früh den Weg

Sulingen übernahm früh die Kontrolle. Nach 19 Minuten staubte Dennis Könker einen abgewehrten Schuss von Bennet Grunert zum 1:0 ab. Kurz vor der Pause erhöhte ein Eigentor von Jonas Brede nach einem scharf getretenen Freistoß von Maurice Krüger auf 2:0.

„Zufriedener kann man zum Start ins neue Jahr natürlich nicht sein“, sagte Rosenthal. „Wir haben an diesem Tag eigentlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann.“ Seine Mannschaft habe sich strikt an die Vorgaben gehalten, einfachen Fußball gespielt und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt.

Mit dem dritten Treffer direkt nach dem Seitenwechsel war die Partie praktisch entschieden. Wieder war Dennis Könker zur Stelle und schob nach starker Ballbehauptung im Strafraum zum 3:0 ein.

„Das 3:0 kurz vor beziehungsweise direkt nach der Pause war natürlich ein ganz wichtiger Moment“, erklärte Rosenthal.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach knapp einer Stunde sorgte Maurice Krüger endgültig für klare Verhältnisse. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Bennet Grunert lupfte er den Ball zum 4:0 über den Torhüter.

In der Schlussphase erhöhte Lukas Lohmeyer per Handelfmeter auf 5:0. Für den Verteidiger war es ein besonderes Tor: Es war sein erstes Spiel nach einem halbjährigen Auslandsaufenthalt bei der Bundeswehr.

„Für ihn freut es uns besonders“, sagte Rosenthal.

Der Sulinger Trainer zeigte sich vor allem mit der geschlossenen Mannschaftsleistung zufrieden. „Das war eine außergewöhnliche Leistung im Kollektiv – egal wer gespielt hat oder eingewechselt wurde.“

Besonders hob er dennoch zwei Akteure hervor: Dennis Könker auf der Zehnerposition und Jonas Lengauer als alleiniger Sechser. „Dennis hat zwei Tore gemacht und unglaublich viel gearbeitet. Jonas hat enorm viele Meter gemacht und viele Zweikämpfe gewonnen.“

Mit dem klaren Erfolg baute Sulingen den Vorsprung auf Drakenburg deutlich aus. „Statt drei Punkten sind es jetzt neun, dazu kommt ein deutlich besseres Torverhältnis und wir haben hinten die Null gehalten“, sagte Rosenthal. „An diesem Sonntag gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern.“