Er hat das Zeug zum Anführer: Routinier Mesut Toprak kam vom SC Freising. – Foto: Fupa

Königstransfers und schmerzhafte Abgänge: Istanbul Moosburg peilt gesicherten Mittelfeldplatz an Erst Durchmogeln angesagt Verlinkte Inhalte Kreisklasse 3 Ist Moosburg

In den beiden vergangenen Spielzeiten hat der Abstiegskampf die SGT Istanbul Moosburg eine ganze Menge Nerven gekostet. Für die neue Saison hat sich der Club erheblich verstärkt – und verfolgt den klaren Plan, mit der Gefahrenzone der Kreisklasse 3 nichts mehr zu tun zu haben.

Den größten Transfercoup des Sommers hat ganz klar die SGT Istanbul eingetütet, die Mahir Imamovic (22) aus der zweiten bosnischen Liga geholt hat (wir berichteten). Beim Internetportal transfermarkt.de wird der Spieler mit einem Marktwert von 150 000 Euro geführt. Trainer Dominik Gessler warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen, weil der junge Spieler erstmals in Deutschland sei und sich auf und neben dem Platz erst zurechtfinden müsse. Darüber hinaus haben die Moosburger allerdings noch eine weitere Verpflichtung getätigt, die das Potenzial zum Königstransfer hat: Vom SC Freising kam Mesut Toprak (36), der früher in der Landesliga gespielt hat. Dort trug er viele Jahre das Trikot des SE Freising. Toprak wechselte nun vom Ligakonkurrenten SC Freising in die Dreirosenstadt und kann dort mit seiner Erfahrung ein Anführer werden. Im Gegenzug ging Haydar Kaya von der SGT Istanbul zum SCF.

Einen „Spielertausch“ gab es zudem mit dem städtischen Nachbarn TSV Moosburg: Mustafa Bicak veränderte sich in Richtung TSV – und aus der Neustadt kam Alisan Koycu zum Kreisklassisten. Ein weiterer schmerzhafter Abgang für die Moosburger ist Ottavio Cosenza, der sich Türk Gücü Erding angeschlossen hat. Über diese klassischen Vereinswechsel hinaus gibt es bei der SGT Istanbul aber auch gefühlte Neuzugänge mit Fußballern, die in der vergangenen Runde kaum gespielt haben. Burak Özdemir ist ein klasse Kicker, stand jedoch in der abgelaufenen Saison kaum auf dem Platz. In Topform ist er ein Unterschiedsspieler in der Kreisklasse.