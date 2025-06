Königstransfer? Westfalia Soest holt 98-fachen Regionalliga-Spieler

Staffel-1-Westfalenligist SV Westfalia Soest steckt nach den Abgängen einiger Leistungsträger wie Lukas Kasparek (SC Wiedenbrück) oder Simon Kötter (SV Lippstadt 08) mitten in einem Umbruch und wird zur neuen Spielzeit mit vielen neuen Gesichtern an den Start gehen. Dazu gehört auch eine rundum erneuerte Defensive, die nun noch einmal mit hochklassiger Erfahrung verstärkt wurde.

"Maurice ist rumgekommen. Er wurde in der Jugend sehr gut ausgebildet und hat danach nicht einmal unterhalb der Oberliga gespielt“, erklärt Soests Sportlicher Leiter Torsten Garbe dem "Soester Anzeiger" . "Wir freuen uns sehr, dass wir einen etablierten Innenverteidiger für uns gewinnen konnten."

Vom SV Lippstadt 08 wird sich Maurice Buckesfeld (27) den Soestern anschließen. Der Abwehrspieler stammt aus Neheim und spielte in der Jugend für Borussia Dortmund, Schalke 04 und den Hombrucher SV. Über den ASC 09 Dortmund landete der gebürtige Wickeder schließlich in der vierten Liga. Mit Südwest-Regionalligist TSV Steinbach gewann Buckesfeld 2020 den Hessenpokal, mit RW Koblenz sogar zweimal den Rheinlandpokal.

Buckesfeld, der nach seinen Stationen in Hessen und Rheinland-Pfalz wieder in Neheim lebt, erklärt seinen Wechsel nach Soest: "Soest ist in der Nähe und hat eine junge, attraktive Mannschaft, die hungrig ist. Ich möchte eine Führungsrolle einnehmen, die Jungs leiten. Ich möchte für den größtmöglichen Erfolg alles geben – und gebe alles dafür, dass sich die Jungs weiterentwickeln."