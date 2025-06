"Königstransfer": Wacker Obercastrop holt Ex-KFC Uerdingen-Kapitän

Für die Offensive wurde nun ein "Königstransfer" präsentiert. Der 33-jährige Quadie Barini kommt vom württembergischen Sechstligisten Türkspor Neckarsulm, mit dem er kürzlich den Aufstieg in die Oberliga feierte. In NRW spielte der Stürmer in seiner Karriere bislang nur wenige Monate, als er beim KFC Uerdingen in der Hinrunde der Saison 2021/22 unter Vertrag stand. Als Führungsspieler trug er auch die Kapitänsbinde. Nach einer desaströsen 0:11-Pleite kam es damals zum Zerwürfnis, da Barini den Trainer in Frage stellte. Nach einem Halbjahr in der Mittelrheinliga kehrte er in die Regionalliga Südwest zum SGV Freiburg zurück (zuvor bereits VfR Aalen), so dass insgesamt 55 Partien in der vierthöchsten Spielklasse in seiner Vita stehen.