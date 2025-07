Königstransfer: VSG Altglienicke holt Ex-Kapitän vom Halleschen FC

Der VSG Altglienicke ist ein kleiner Transfer-Coup gelungen. Der Berliner Regionalligist konnte Jonas Nietfeld trotz attraktiver Angebote anderer Vereine in die Hauptstadt lotsen. Der Verein stellte Nietfeld am heutigen Montagnachmittag offiziell als zwölften Neuzugang dieser Sommerpause vor.

Der 31-Jährige bringt reichlich Erfahrung, Führungsqualität und Vielseitigkeit mit nach Berlin. In Minden geboren wurde Nietfeld bei Hannover 96 und Rot-Weiß Erfurt ausgebildet. Bei RWE schaffte er 2012 den Sprung ins Drittliga-Team. Anschließend lief Nietfeld für die zweite Mannschaft von Schalke 04 und den FSV Zwickau auf. Bei den Schwänen spielte er seine statistisch beste Saison, erzielte 15 Tore in der Regionalliga-Saison 2015/16. Über den SSV Jahn Regensburg, bei dem Nietfeld 48 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt, ging es 2019 schließlich nach Halle. Beim HFC absolvierte er 199 Pflichtspiele, führte das Team in der 3. Liga und nach Abstieg auch in der Regionalliga Nordost als Kapitän aufs Feld.