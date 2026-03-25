Königstransfer! SV RW Deuten verpflichtet 123-fachen Oberliga-Akteur

Der SV Rot-Weiß Deuten treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Kilian Heisterkamp einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt im Sommer von Oberligist SpVgg Vreden an den Deutener Bahndamm und bringt die Erfahrung aus 123 Einsätzen in der Oberliga Westfalen mit. Heisterkamp, der 2021 aus der U19 des VfL Bochum nach Vreden kam und dort seine gesamte bisherige Senioren-Laufbahn verbracht hat, entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe. Neben elf Treffern in Ligaspielen und fünf weiteren im Pokal machte sich der Abwehrspieler vor allem durch seine robuste Spielweise einen Namen. Mit 49 Gelben Karten und drei Platzverweisen führt er entsprechende interne Statistiken an – ein Indiz für seine kompromisslose Zweikampfführung.

Auch intern genoss Heisterkamp in Vreden hohes Ansehen. Zuletzt gehörte er dem Mannschaftsrat an und übernahm Verantwortung auf und neben dem Platz. Diese Qualitäten waren auch für seinen neuen Verein ein entscheidender Faktor. Deutens Trainer Lukas Große-Puppendahl betont: „In den Gesprächen hat man schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind – sowohl, was die fußballerische Ausrichtung als auch seine Rolle bei uns angeht.“ Zudem sei man überzeugt, „dass er Verantwortung übernehmen und mit seinen Führungsqualitäten vorangehen wird“. Der Wechsel kommt dabei nicht ausschließlich aus sportlichen Gründen zustande. Heisterkamp selbst spricht gegenüber der Lokalpresse "Münsterland Zeitung" von „ein paar Meinungsverschiedenheiten“, betont aber, dass diese „nicht dramatisch“ seien. Ausschlaggebend sei vielmehr auch sein privates Umfeld gewesen: „Ein wichtiger Punkt ist außerdem mein Umzug nach Reken, wodurch sich meine Fahrtzeit nach Vreden noch mal erhöht hätte.“