Königstransfer kurz vor Saisonstart

Hagen Pietsch läuft zukünftig in der Kur- und Rosenstadt auf. Der 27-jährige Defensivspieler wechselt vom 1. SC 1911 Heiligenstadt zu den Preußen und bringt jede Menge Erfahrung mit ins schwarz-weiße Trikot.
Für Pietsch schließt sich damit ein Kreis. Bereits im vergangenen Sommer stand der inzwischen in Nordhausen lebende Fahrzeug-Mechatroniker auf dem Wunschzettel der Preußen. Damals entschied er sich jedoch für den frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger aus Heiligenstadt. Nach nur einer Saison im Eichsfeld öffnete sich in der vergangenen Woche nun erneut das Transferfenster – und diesmal ging alles ganz schnell. „Der Kontakt zu Hagen bestand schon über ein Jahr. Wir wollten ihn schon letztes Jahr gerne verpflichten. Damals ist er nach Heiligenstadt aufgrund der sportlichen Perspektive gegangen. Der Kontakt ist aber nie abgerissen und er wollte sich jetzt verändern. Nach einem Telefonat und einem Treffen konnte man sich einigen“, erklärt Preußen-Trainer Thomas Wirth.
Nach dem direkten Wiederabstieg des 1. SC Heiligenstadt aus der Oberliga wird Pietsch künftig selbst zum Gegner seines Ex-Klubs. Auch Wacker 90 Nordhausen, für den der Defensivspieler zuvor sieben Jahre in Ober- und Thüringenliga aktiv war, zählt in der kommenden Saison zu seinen ehemaligen Vereinen, auf die er treffen wird. In der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit absolvierte Pietsch 23 Partien für Heiligenstadt. Insgesamt kann der gebürtige Northeimer auf knapp 100 Einsätze in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zurückblicken. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn einst über das Fußballinternat in Schlotheim zum FC Rot-Weiß Erfurt, wo er in der A-Junioren-Regionalliga spielte. Anschließend entwickelte er sich bei Wacker Nordhausen zu einem gestandenen Defensivspieler.
Für die junge Mannschaft der Preußen ist die Verpflichtung deshalb ein wichtiger Baustein. Thomas Wirth sieht in Pietsch nicht nur einen erfahrenen Fußballer, sondern auch eine Führungspersönlichkeit für die Defensive. „Für uns ist es ein absoluter Königstransfer. Einen Spieler mit über 100 Oberliga-Spielen im Kader zu haben, hilft unserer jungen Truppe enorm. Hagen ist flexibel einsetzbar, kann Innenverteidigung spielen, aber auch auf der Außenbahn, wie in seiner Nordhäuser Zeit. Seine Erfahrung und Mentalität werden uns am meisten helfen. Darüber bin ich glücklich und froh“, so Wirth.
Der Trainer hebt zudem ausdrücklich die Arbeit der Vereinsverantwortlichen hervor: „Wir können nur den Hut ziehen vor unserer sportlichen Leitung, die alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um so einen Transfer letztendlich auch über die Bühne zu bekommen.“
Pietsch wird künftig mit der Rückennummer 27 für die Preußen auflaufen und soll mit seiner Routine und Variabilität eine zentrale Rolle im Defensivverbund übernehmen. Für Bad Langensalza ist die Verpflichtung wenige Tage vor Saisonbeginn ein deutliches Signal: Der Verein setzt auf Erfahrung, Führungsqualität und Flexibilität, um in der Thüringenliga eine gute Rolle zu spielen.