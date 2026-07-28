Königstransfer kurz vor Saisonstart

Von einer Kurstadt in die nächste: Hagen Pietsch geht von Heiligenstadt nach Bad Langensalza. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Für Pietsch schließt sich damit ein Kreis. Bereits im vergangenen Sommer stand der inzwischen in Nordhausen lebende Fahrzeug-Mechatroniker auf dem Wunschzettel der Preußen. Damals entschied er sich jedoch für den frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger aus Heiligenstadt. Nach nur einer Saison im Eichsfeld öffnete sich in der vergangenen Woche nun erneut das Transferfenster – und diesmal ging alles ganz schnell. „Der Kontakt zu Hagen bestand schon über ein Jahr. Wir wollten ihn schon letztes Jahr gerne verpflichten. Damals ist er nach Heiligenstadt aufgrund der sportlichen Perspektive gegangen. Der Kontakt ist aber nie abgerissen und er wollte sich jetzt verändern. Nach einem Telefonat und einem Treffen konnte man sich einigen“, erklärt Preußen-Trainer Thomas Wirth.

Nach dem direkten Wiederabstieg des 1. SC Heiligenstadt aus der Oberliga wird Pietsch künftig selbst zum Gegner seines Ex-Klubs. Auch Wacker 90 Nordhausen, für den der Defensivspieler zuvor sieben Jahre in Ober- und Thüringenliga aktiv war, zählt in der kommenden Saison zu seinen ehemaligen Vereinen, auf die er treffen wird. In der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit absolvierte Pietsch 23 Partien für Heiligenstadt. Insgesamt kann der gebürtige Northeimer auf knapp 100 Einsätze in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zurückblicken. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn einst über das Fußballinternat in Schlotheim zum FC Rot-Weiß Erfurt, wo er in der A-Junioren-Regionalliga spielte. Anschließend entwickelte er sich bei Wacker Nordhausen zu einem gestandenen Defensivspieler.