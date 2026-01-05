Königstransfer in der Bayernliga: Landsberg holt Türkgücü-Ikone Tosun

Top-Transfer des TSV Landsberg: Der Bayernligist angelt sich Ünal Tosun, der über mehr als sieben Jahre Türkgücü München prägte.
Landsberg – Ansage im Aufstiegskampf des TSV Landsberg. Ünal Tosun verstärkt die Lechstätter. Der erfahrene Ex-Profi (42 Spiele in der 3. Liga) prägte über mehr als sieben Jahre das Spiel von Türkgücü München. In der Hinserie übernahm der langjährige Kapitän sogar das Traineramt, trat im Oktober aber zurück. Am Lech trifft Tosun nun auf eine alte Bekannte.
Besonders wertvoll für den TSV: Die enge sportliche Verbindung zu Chris Rech. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Türkgücü München – eine Vertrauensbasis, die den Wechsel maßgeblich erleichtert hat.
„Wir wissen sehr genau, was wir an Ünal bekommen“, erklärt Trainer Chris Rech. „Wir haben bereits zusammengearbeitet und ich schätze seine Spielintelligenz, seine Ruhe am Ball und seine Erfahrung in anspruchsvollen Situationen. Er passt menschlich wie sportlich hervorragend zu unserer Mannschaft und wird gerade für unsere jungen Spieler ein wichtiger
Ansprechpartner auf dem Platz sein.“
Auch innerhalb des aktuellen TSV-Kaders ist Tosun kein Unbekannter. Zu mehreren Spielern
bestehen bereits persönliche und sportliche Berührungspunkte aus früheren Stationen, unter anderem zu Benedikt Auburger, Maximilian Berwein, Tino Reich und weiteren Akteuren. Diese Verbindungen sollen die Integration zusätzlich beschleunigen.
Für Tosun selbst stand bei der Entscheidung nicht das finanzielle Gesamtpaket im Vordergrund: „Ich hatte durchaus andere, finanziell attraktivere Angebote. Ausschlaggebend waren für mich die Perspektive in Landsberg, der klare sportliche Plan und der persönliche Bezug zu Chris Rech und Nico Held. Nach meiner Zeit bei Türkgücü wollte ich wieder mit Freude Fußball spielen – und genau dieses Gefühl hatte ich in den Gesprächen sofort.“
Nico Held, Finanzvorstand und Abteilungsleiter Fußball, ordnet die Verpflichtung strategisch ein: „Wir stehen weiterhin klar für den Landsberger Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Gleichzeitig brauchen wir in entscheidenden Phasen gezielt erfahrene Stützen. Ünal verkörpert genau diese Balance: Er bringt Erfahrung, kennt die Liga und identifiziert sich mit unserer Ausrichtung. Dass er sich bewusst für den TSV entschieden hat, ist ein starkes Zeichen.“ (pm/btfm)