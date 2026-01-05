Königstransfer in der Bayernliga: Landsberg holt Türkgücü-Ikone Tosun

Drittliga-Erfahrung für Landsberg: Ünal Tosun kommt zum TSV. – Foto: TSV Landsberg

Top-Transfer des TSV Landsberg: Der Bayernligist angelt sich Ünal Tosun, der über mehr als sieben Jahre Türkgücü München prägte.

Landsberg – Ansage im Aufstiegskampf des TSV Landsberg. Ünal Tosun verstärkt die Lechstätter. Der erfahrene Ex-Profi (42 Spiele in der 3. Liga) prägte über mehr als sieben Jahre das Spiel von Türkgücü München. In der Hinserie übernahm der langjährige Kapitän sogar das Traineramt, trat im Oktober aber zurück. Am Lech trifft Tosun nun auf eine alte Bekannte. Besonders wertvoll für den TSV: Die enge sportliche Verbindung zu Chris Rech. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Türkgücü München – eine Vertrauensbasis, die den Wechsel maßgeblich erleichtert hat.

Persönlicher Bezug entscheidend: Tosun lehnte andere Angebote für Landsberg ab „Wir wissen sehr genau, was wir an Ünal bekommen“, erklärt Trainer Chris Rech. „Wir haben bereits zusammengearbeitet und ich schätze seine Spielintelligenz, seine Ruhe am Ball und seine Erfahrung in anspruchsvollen Situationen. Er passt menschlich wie sportlich hervorragend zu unserer Mannschaft und wird gerade für unsere jungen Spieler ein wichtiger

Ansprechpartner auf dem Platz sein.“