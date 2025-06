Enes Bayram wechselt zum 1. FC Hirschkamp. – Foto: FC Hirschkamp

Königstransfer für Hirschkamp: Enes Bayram kommt Der 1. FC Hirschkamp hat den erfahrenen Defensivspezialisten Enes Bayram vom SV Genc Osman verpflichtet.

Der 1. FC Hirschkamp hat seinen Königstransfer des Sommers präsentiert. Nach zwei Aufstiegen in Folge spielen die Hirsche ab dem Sommer in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop. Für die nötige Stabilität in der Defensive soll auch Enes Bayram sorgen. Der erfahrene Spieler kommt als Bezirksliga-Stammspieler vom SV Genc Osman, zuvor sammelte er reichlich Erfahrung in der Landesliga und der Oberliga Niederrhein.

„Stark. Erfahren. Hirsch.“ Der Transfer wurde maßgeblich durch den Sportlichen Leiter Ahmet Büyüköztürk in die Wege geleitet. Unterstützt wurde er dabei von den Trainern Bahjat Amine und Joussef Ramadan, die beide einen engen Draht zu Bayram pflegen und großes Vertrauen in seine Qualitäten haben. Gemeinsam konnte man den 30-jährigen Routinier vom Projekt in Hirschkamp überzeugen.

Ambitionierte Ziele Enes Bayram, geboren am 27. März 1994 in Oberhausen, bringt eine beeindruckende Vita mit. Laut Angaben auf Transfermarkt.de und FuPa.net kommt der 1,82 m große Verteidiger auf über 290 Einsätze im Amateurbereich darunter Stationen in der Bezirksliga, Landesliga und zeitweise sogar in der Oberliga. In dieser Zeit erzielte er rund 25 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor starke Werte für einen Abwehrspieler.