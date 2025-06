„Königstransfer für die Hirsche: Enes Bayram kommt! 

Der Transfer wurde maßgeblich durch den sportlichen Leiter Ahmet Büyüköztürk in die Wege geleitet. Unterstützt wurde er dabei von Trainer Bahjat Amine sowie Trainer Joussef Ramadan die beide einen engen Draht zu Bayram pflegen und großes Vertrauen in seine Qualitäten haben. Gemeinsam konnte man den 30-jährigen Routinier vom Projekt in Hirschkamp überzeugen.

Enes Bayram, geboren am 27. März 1994 in Oberhausen, bringt eine beeindruckende Vita mit. Laut Angaben auf Transfermarkt.de und FuPa.net kommt der 1,82 m große Verteidiger auf über 290 Einsätze im Amateurbereich darunter Stationen in der Bezirksliga, Landesliga und zeitweise sogar in der Oberliga. In dieser Zeit erzielte er rund 25 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor starke Werte für einen Abwehrspieler.

Mit dieser Verpflichtung setzt der 1. FC Hirschkamp ein starkes Signal: Der Club will in der neuen Saison weiterhin an Stabilität gewinnen und neue Impulse in der Defensive setzen. Bayrams Erfahrung, sein Spielverständnis und seine Mentalität machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Teamgefüge. Wie der Transfer es auch zeigt meint die Führung es ernst und will sportlich weiter angreifen.

Willkommen beim 1. FC Hirschkamp, Enes!