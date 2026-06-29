Königstransfer für den Angriff: Ex-Oberliga-Torschützenkönig kommt Der Oberliga-Aufsteiger hat seinen Wunschstürmer gefunden von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Kurz vor dem Beginn der Saisonvorbereitung hat der SC Hemmingen-Westerfeld seinen nächsten hochkarätigen Neuzugang perfekt gemacht. Luc Fender schließt sich dem Oberliga-Aufsteiger an und soll die Offensive der Störche entscheidend verstärken.

Der 25-Jährige kommt vom HSC Hannover und bringt reichlich Erfahrung aus der Ober- und Regionalliga mit. In der Vergangenheit sicherte sich der Angreifer zudem bereits die Torjägerkanone der Oberliga – ein Beleg für seine Qualitäten im Abschluss. Erfahrung und Torgefahr für den Angriff Mit Fender gewinnt der SC einen Stürmer, der seine Stärken nicht nur im Torabschluss besitzt. Auch seine Spielintelligenz, seine Präsenz im Offensivspiel und seine Fähigkeit, Mitspieler einzusetzen, sollen dem jungen Hemminger Team zusätzliche Stabilität und Durchschlagskraft verleihen.

In der vergangenen Saison absolvierte der Angreifer 33 Pflichtspiele für den HSC Hannover. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Trainer Tim Hoffmann macht keinen Hehl daraus, welchen Stellenwert die Verpflichtung innerhalb der Kaderplanung einnimmt. „Luc bringt viel Erfahrung und außergewöhnliche Qualität mit. Darüber hinaus ist er menschlich ein hervorragender Typ, der perfekt zu unserer Mannschaft passt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen wird. Gleichzeitig sehen wir noch Entwicklungspotenzial und freuen uns darauf, den gemeinsamen Weg erfolgreich zu gestalten“, sagt der Coach auf der Instagram-Seite des Vereins.