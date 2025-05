„Königstransfer" Ercan: TSV Ottersberg rüstet auf

Kurz nach dem gesicherten Landesliga-Verbleib präsentierte der TSV Ottersberg zwei Verstärkungen für die kommende Spielzeit. Dazu gehört Can Ercan, in den hohe Erwartungen gesteckt werden.

Denn er besitzt eine renommierte Vita. Einst durchlief er den Nachwuchs von Werder Bremen, ehe er in der Oberliga für den Heeslinger SC und HSC Hannover auflief. Nach einjähriger Fußballpause wird Ercan in Zukunft für den TSV Ottersberg, dessen Trikot er bereits in der Jugend trug. „Can hat eine sehr gute Ausbildung genossen und verfügt neben seinem hervorragenden Passspiel auch über eine enorme Spielintelligenz. Für uns ist er definitiv eine enorme Verstärkung“, so Artur Janot, sportlicher Leiter und Kapitän zugleich, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Darüber hinaus hoffe er, dass die Verpflichtung des flexiblen Mittelfeldspielers, „Signalwirkung für andere Spieler hat". Neben dem als „Königstransfer" bezeichneten Ercan wechselt Elvis-Andrej Popa von der BTS Neustadt an die Wümme. Er brachte es beim Bremen-Ligisten auf eine beachtliche Bilanz von 49 Toren in 104 Einsätzen und dürfte die Offensivpower des aktuellen Tabellenelften, der aber die sechsmeisten Treffer bejubelte, nochmals erhöhen.