Königstransfer des TVKW braucht noch Zeit Der TV Kalkum-Wittlaer geht mit acht neuen Spielern in die neue Bezirksliga-Saison - fünf davon kommen aus der A-Jugend. Der vielleicht wichtigste Zugang muss allerdings noch einige Zeit aussetzen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

TV Kalkum-Wittlaer blickt auf die kommende Spielzeit – Foto: Christian Haas

Urlaub zu nehmen während der Saisonvorbereitung kam Navid Fazeli in der Vergangenheit nicht in den Sinn. In diesem Jahr macht der Trainer des TV Kalkum-Wittlaer aber eine Ausnahme. Am Samstag geht es für den Familienvater mit Frau und Kind für eine Woche nach Teneriffa. Fazeli kann dann guten Gewissens in den Flieger steigen, weil die sportliche Basis zu stimmen scheint.

„Ich habe erstmals das Gefühl, dass wir auf etwas Vorhandenem aufsetzen können und nicht, wie in der Vergangenheit, im Sommer an Substanz verloren haben“, betont der Coach. Auch wenn Fazeli insgesamt acht neue Kicker dazu holte, kann von einem großen Umbruch keine Rede sein. Denn das etablierte Stammpersonal blieb nach einer durchwachsenen Spielzeit 2025/2026, die der TVKW auf Platz 14 knapp vor dem Relegationsrang abschloss, an Bord. Fazeli sieht in diesem Umstand einen Vorteil, weil er unverändert an das Entwicklungspotenzial seiner Mannschaft glaubt, der er nun noch einmal frisches Blut zuführte. „Wir haben viele junge Spieler dazubekommen, von denen der eine oder andere bestimmt noch etwas Zeit benötigt. Manch einem traue ich aber auch zu, sofort in der Bezirksliga Fuß zu fassen“, so der Trainer. Bäsners Rückkehr-Termin steht noch nicht fest Gleich fünf der Neuen spielte in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend. Zu ihnen zählt auch der vom VfB 03 Hilden gekommene und im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg ausgebildete Wolfgang Otchere. An ihn dürften die Erwartungen etwas höher gerichtet sein. In jedem Fall Geduld aufbringen müssen die Verantwortlichen noch mit ihrem „Königstransfer“.