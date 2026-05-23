Königstransfer: Boysen wechselt zum FSV Geesthacht

Das ist David Yannik Boysen. – Foto: Peter Kempter

Der FSV Geesthacht hat den einen Zugang für die kommende Saison vorgestellt: David Boysen, früher unter dem Namen David Özcerkes bekannt, wechselt vom Düneberger SV an die Berliner Straße. Für den FSV ist es ein Transfer mit besonderer Bedeutung, weil Boysen nicht nur sportliche Qualität und Erfahrung mitbringt, sondern auch eine enge Verbindung zur Stadt und zum Verein besitzt.

Boysen ist ein Geesthachter Jung und kehrt damit in seine alte Heimat zurück. In den vergangenen Jahren war er höherklassig unterwegs, prägte den Düneberger SV über lange Zeit und ging dort als Führungsspieler voran. Nun soll er beim FSV helfen, den eingeschlagenen Weg weiterzuentwickeln.

Genau solche Spieler suche Geesthacht. Tornieporth erklärt: „Und genau diese Art von Fußballern möchten wir in unserem Team haben! Teamplayer, die sich für ihr Team einsetzen und noch 'die alten' Tugenden vorleben - auf, sowie neben dem Platz.“

Cheftrainer Dennis Tornieporth ordnet die Verpflichtung entsprechend deutlich ein. „'Ötschi' kann man getrost als Königstransfer betiteln“, sagt der Trainer. Er hebt vor allem die Konstanz und Mentalität des Zugangs hervor: „In den letzten Jahren war er die Konstanz in Person, hat Jahr für Jahr allen Widerständen getrotzt und ist trotz sehr turbulenten und eher nicht so erfolgreichen Zeiten immer als Kapitän vorweg gegangen.“

Damit wird deutlich, welche Rolle Boysen einnehmen soll. Es geht nicht nur um seine fußballerische Qualität, sondern auch um Haltung, Verantwortung und Führung in einer Mannschaft, die nach dem gesicherten Klassenerhalt den nächsten Schritt vorbereiten will.

Boysen wollte noch einmal angreifen

Boysen selbst blickt auf schwierige Jahre zurück. „Nach drei Seuchenjahren hatte ich wirklich viele Gedanken - von 'komplett aufhören' bis 'einfach nur kicken bei den alten Herren'“, sagt er. Am Ende habe aber der Ehrgeiz überwogen: „Da ich aber noch viel zu ehrgeizig bin, wollte ich in der neuen Saison nochmal angreifen.“

Der Abschied aus Düneberg fällt ihm nach eigener Aussage nicht leicht. „Nach nun neun Jahren beim DSV fällt mir dieser Schritt alles andere als leicht“, betont Boysen. Die Gespräche mit Tornieporth und Thomas hätten ihn aber überzeugt: „Allerdings waren die Gespräche mit 'Tornie' und Thomas über die künftigen Ziele sehr positiv, sodass ich mich relativ schnell entschlossen habe, erneut unter Tornie anzuheuern.“

Rückkehr zu den eigenen Anfängen

Auch die persönliche Komponente spielt bei diesem Wechsel eine große Rolle. Boysen verbindet mit Geesthacht seine ersten Schritte im leistungsbezogenen Jugendfußball. „Mit dem FSV verbinde ich außerdem meine ersten Schritte im leistungsbezogenen Jugendfußball, hier begann vor etlichen Jahren meine fußballerische Reise - damals noch VfL Geesthacht“, sagt er.

Nun kehrt er zurück, um nicht nur mitzuspielen, sondern etwas aufzubauen. „Wir wissen, was wir aneinander haben und ich brenne darauf, mit dem FSV den Grundstein für eine erfolgreiche Vereinszukunft zu legen“, erklärt Boysen.

FSV setzt weiter auf klare Führungsspieler

Für den FSV Geesthacht ist die Verpflichtung ein starkes Signal. Nach einer Rückrunde, in der der Klub den Klassenerhalt sicherte und sich unter Tornieporth deutlich stabilisierte, soll der Kader für die kommende Saison gezielt verstärkt werden. Boysen passt genau in dieses Profil: erfahren, belastbar, führungsstark und mit regionaler Identifikation.

Der Wechsel zeigt, dass Geesthacht den Blick nach vorne richtet. Mit Spielern wie Boysen soll eine Mannschaft entstehen, die nicht nur sportlich konkurrenzfähig ist, sondern auch die nötige Mentalität für eine nachhaltige Entwicklung mitbringt. Für den FSV ist es deshalb mehr als nur ein Zugang - es ist eine Rückkehr mit Signalwirkung.

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